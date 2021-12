France: magistrats, avocats et personnels de justice se font entendre

Les personnels des métiers de la justice défilaient partout en France ce mercredi 15 décembre pour dénoncer un manque de moyens. Un appel à la mobilisation lancé par les syndicats de magistrats et de greffiers. L'élément déclencheur, c'est le suicide d'une jeune magistrate de 29 ans le 23 août dernier à cause de ses conditions de travail.

Publicité Lire la suite

À Paris, plusieurs centaines de magistrats, greffiers et avocats se sont rassemblées ce 15 décembre devant le ministère de l'Économie.

Pancartes levées bien haut : « Misère judiciaire, mensonges du ministère », ou encore « Et ils sont où et ils sont où les recrutements ? », pour dénoncer les conditions de travail « dégradées », tout comme la tribune publiée par le quotidien Le Monde et signée par près de 7 000 magistrats, plus de la moitié de la profession.

« On n'a jamais vu une telle mobilisation, une unanimité dans le constat d'une justice déshumanisée », a renchéri Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature (SM).

Les protestataires ont également répondu présent à Besançon, à Nantes, à Bastia, à Strasbourg. « Sur l'arrondissement de Strasbourg, il y a 74 postes de personnels de greffe vacants, sur 270, c'est plus d'un quart », a assuré une greffière, Caroline Barthel. À Lille, une minute de silence a été observée en hommage à Charlotte, la magistrate qui avait mis fin à ces jours fin août.

Les avocats, réels tampons entre les victimes et les temps de traitement gigantesques des dossiers par la justice, vivent très mal de ne pas avoir plus de moyens dans ce qui représente l'un des piliers de la démocratie. Une situation pesante pour Me Noémie Chanson interrogée à Nantes par RFI : « C'est extrêmement dur à vivre. On absorbe la colère, l'incompréhension. On essaye d'expliquer que ce n'est pas la justice qui les laisse tomber, c'est plutôt le gouvernement qui laisse tomber sa justice. »

Pour certains de ses collègues, les délais extrêmement longs sont dangereux comme dans les cas de violences conjugales : « Il y a des situations parfois de vie ou de mort. » Me Noémie Chanson justifie ces problèmes par le manque de moyens humains : « Actuellement, si on prend les chiffres européens, on est deux fois en dessous de la moyenne du nombre de magistrats et de fonctionnaires de greffe par habitants. »

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti annonce une hausse de 8% du nombre de magistrats, pas assez pour cette avocate : « Il était avocat, il ne peut pas dire il n'a pas été le témoin au cours des trente dernières années de la dégradation constante de la justice. »

Des délais de plusieurs années, et cette attente dans le traitement des dossiers inquiète Me Stéphane Lallemant : « Le jour où les litiges ne se règlent plus devant un tribunal, et bien ils se règlent dans la rue. » Cet avocat confie connaître plusieurs cas où le plaignant est mort avant d'avoir pu aller au bout du processus judiciaire.

Une délégation de l'intersyndicale sera reçue ce soir par le directeur de cabinet du ministre chargé des Comptes publics. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait valoir à l'issue du Conseil des ministres qu'il y aurait « une augmentation de 30% du budget de la justice » entre le début et la fin du quinquennat.

►À lire aussi : « Mobilisation générale pour la justice » à l'appel de 17 organisations

Le ministre de la justice, Éric Dupond Moretti annonce une hausse de 8% du nombre de magistrats, pas assez pour cette avocate... Reportage de Matthieu Bonhoure, à Nantes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne