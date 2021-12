France: Marseille, symbole de la diversité française à quelques mois de la présidentielle

Marseille, deuxième ville de France avec un million 700 000 habitants dans l'agglomération, sur les rives de la Méditerranée, accueillait les antennes de RFI ce jeudi. L'occasion de prendre le pouls de la cité phocéenne et de s'interroger sur «l’identité nationale ». Vrai ou faux débat de la présidentielle ?

Ont participé à ce débat :

Virginie Martin, professeure de sciences politiques et de sociologie à la Kedge Business School, spécialiste du vote FN notamment en région PACA

Vincent Geisser, sociologue à l’Université Aix-Marseille, chercheur au CNRS - Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), président du Centre d’information et d’études sur les migrations internationales (CIEMI

Nassurdine Haidari, président du CRAN Conseil représentatif des associations noires de France

Samia Chabani, sociologue, directrice de l’association Ancrages

Hadrien Bels, vidéaste, réalisateur, auteur de romans

Nawyr Haoussi Jones, réalisateur marseillais

José d’Arrago, ancien journaliste auteur de Faut-il quitter Marseille ?

Yves Delafon, président d’Africalink, Administrateur/cofondateur du Groupe Banque pour le Commerce et l’Industrie

Lamine Diakhaté, présentateur de l’émission Le plateau du Sénégal, émission politique et culturelle sur le Sénégal et l’actualité africaine, sur la station Radio Galère

Franck Allisio, vice-président du groupe RN au conseil régional PACA, porte-parole du RN

Said Ahamada, député LaREM des Bouches du Rhône

Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture PCF de la ville de Marseille, membre du Printemps marseillais

RFI à Marseille - Édition spéciale (1)

RFI à Marseille - édition spéciale (2)

RFI à Marseille - édition spéciale (3)

RFI à Marseille - édition spéciale (4)

Et comment les Marseillais voient-ils leur ville ? Si certains font leur miel de la diversité culturelle de la cité, pour d'autres elle est synonyme de tensions. Parmi les points qui font consensus : la pauvreté de certains quartiers, un certain art de vivre propre à la culture méditerranéenne -même si comme le regrette un patron de bistrot l'arrivée des Parisiens change la donne- et l'OM, bien sûr...

«Cosmopolite», «diverse», qui cultive l'art de vivre mais aussi «pauvre», «sale»: paroles de Marseillais Pierre Olivier

Quartier du Panier à Marseille. Getty Images - Sami Sarkis

