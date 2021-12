Christiane Taubira «envisage» une candidature à la présidentielle française

Nouveau rebondissement dans la course à la présidentielle. L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira vient de révéler qu'elle pourrait elle aussi de se présenter. C’est une demi-surprise pour une demi-annonce.

Publicité Lire la suite

Cela faisait plusieurs jours que l'information circulait sans que l'on sache les intentions réelles de Christiane Taubira et c'est finalement davantage un projet de candidature, voire une menace voilée, que l'ex-Garde des sceaux a lancé aujourd'hui.

« J’envisage d’être candidate à l’élection présidentielle, a déclaré Christiane Taubira. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l’union. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier. »

► À écouter aussi : Assiste-t-on au naufrage de la gauche?

En clair si les actuels candidats de gauche ne se mettent pas d'accord entre eux d'ici un mois, celle qui avait déjà été candidate en 2002 se jettera dans la bataille avec l'espoir de faire l'union autour d'elle.

Ce qui suscite un certain agacement chez le candidat écologiste Yannick Jadot : « Excusez-moi, c’est quoi le projet de Christiane Taubira ? On nous explique que pour combattre le trop grand nombre de candidatures, il faut plus de candidatures. Il faut oser la faire celle-là. »

► À lire aussi : Présidentielle 2022: Yannick Jadot appelle la gauche au rassemblement derrière lui

Accueil nettement plus favorable chez Anne Hidalgo, qui défend une primaire de la gauche à laquelle elle aimerait voir Christiane Taubira participer : « Débattons. Débattons devant nos concitoyens. Débattre avec celles et ceux qui veulent gouverner ensemble tout comme avec ceux qui ne veulent pas gouverner avec les autres. »

Débattre et créer l'axe des rassembleuses Hidalgo, Taubira, contre le camp des diviseurs, ceux qui refusent toujours la primaire, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

► À écouter aussi : La gauche divisée à la présidentielle: «Cette proposition de primaire arrive beaucoup trop tard»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne