Présidentielle 2022: Marine Le Pen en terrain conquis à Mayotte

Marine Le Pen est en campagne à 8 000 kilomètres de Paris. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle est à Mayotte. Ce département français d’Outre-mer est confronté à des arrivées de migrants venus des Comores et de Madagascar, la population est excédée de l’insécurité qui en découle. Marine Le Pen est en terrain conquis, elle avait séduit 46% des électeurs au dernier scrutin européen, un record.

Avec notre envoyé spécial à Mamoudzou, Julien Chavanne

Comité d’accueil plus que chaleureux à sa descente d’avion. Marine Le Pen, couronne de fleurs sur la tête, savoure les retrouvailles avec Mayotte. Même si deux ans après sa dernière visite, son regard sur le 101e département est encore plus sombre : « Rien n’est fait pour régler ce problème de l’immigration clandestine. Pas un département en métropole ne supporterait de vivre ce que vit Mayotte. »

Record de pauvreté, taux d’homicide le plus élevé de l’Union européenne et des traversées quotidiennes de clandestins, les Mahorais sont à bout : « On nous a fait beaucoup de promesses pour le territoire, au niveau de la justice c’est pareil, mais en réalité on ne voit rien (venir) », raconte Alibakar Moka.

Le dernier recours pour Mayotte ?

En avril dernier, il a perdu son petit-fils de 17 ans, assassiné à la sortie du lycée par un autre lycéen. Marine Le Pen a voulu le rencontrer : « Ça fait mal au cœur, je vous le dis, ça donne envie de se battre pour vous. J'ai très envie de me battre pour vous. Il n’y a pas de fatalité. Il y a juste une absence de volonté politique. »

La candidate RN se présente comme le dernier recours pour Mayotte. Ici, ses mesures radicales contre l’immigration et l’insécurité font mouche auprès des habitants, lassés d’attendre la mise en place du plan Mayotte promis par le gouvernement. Elle a prévu notamment des rencontres avec les Mahorais en première ligne, ceux confrontés à l'insécurité ou les encore les membres du Comité de défense des intérêts de Mayotte, un groupe d’habitants habitué aux coups de force. En 2016, ils avaient expulsé des clandestins de leur abri de tôles.

L'outre-mer, une réserve de voix

Elle s’envolera ensuite pour La Réunion. Dans son programme, Marine Le Pen promet une « place centrale » aux territoires ultra-marins si elle est élue avec la création d’un « grand ministère d'Etat ». L’outre-mer est une réserve de voix précieuse pour la triple candidate à la présidentielle. En 2017, elle était arrivée en deuxième position dans 7 des 10 territoires ultramarins.

