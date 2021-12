Covid-19 en France: discussions autour d'un possible passe sanitaire au travail

L'application TousAntiCovid sur smartphone. © AFP/Damien Meyer

Texte par : RFI

Faudra-t-il un passe sanitaire pour aller travailler ? S'il est déjà obligatoire dans les bars, restaurants et cinémas, le ministre de la Santé n'exclut pas la possibilité de l'étendre au travail. Cette possibilité est, en tout cas, « à l'étude ». Chaque salarié devra justifier d'un vaccin et d'un test négatif. Certaines entreprises et lieux publics l'exigent déjà. Mais si cette mesure est appliquée, elle divise aussi.