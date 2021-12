LVMH conclut un accord avec la justice pour éviter les poursuites dans une affaire d'espionnage

Le groupe de luxe LVMH a conclu un accord avec le parquet de Paris et devra payer une amende de 10 millions d'euros afin d'éviter des poursuites dans l'enquête sur un système d'espionnage. Dans cette affaire l'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini serait impliqué. Le tribunal judiciaire de Paris vient de valider l'accord.

Cet accord intervient alors qu'une enquête s'intéresse depuis 2011 aux agissements de l'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini.

Cette enquête à tiroirs, qui révèle les liens troubles entre la police, le renseignement et les intérêts privés, a été élargie il y a deux ans après une plainte du journaliste et député François Ruffin et du journal Fakir.

Dans sa plainte, le journaliste dénonçait la surveillance dont il aurait fait l'objet. Cette surveillance aurait été organisée par Squarcini à la demande de LVMH lors du tournage de Merci Patron, un film satirique sur le leader mondial du luxe récompensé en 2017 du César du meilleur documentaire.

Lors d'une audience publique, l'intéressé a appelé la juge à refuser l'accord et a demandé une reconnaissance de culpabilité de la multinationale, ce qui n'est pas prévu dans ce type d'accord.

« Le principal commanditaire de cette affaire sort par la petite porte », a regretté maître Alexandre Merdassi qui représentait François Ruffin et l'association Fakir. L'avocat a estimé que le chèque de 10 millions d'euros n'avait aucun intérêt dissuasif.

