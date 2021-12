Présidentielle 2022: Christiane Taubira approuve la primaire populaire à gauche

Christiane Taubira, qui « envisage d’être candidate à l’élection présidentielle » de 2022, a visité le marché de Noël de Saint-Denis ce samedi 18 décembre. Acclamée par ses soutiens, l'ancienne ministre de la Justice a appelé la gauche à l'union et a apporté son soutien à l'idée d'une primaire populaire, la décrivant comme « le dernier espace où cette union pourra se construire ».

Avec Anthony Lattier, du service Politique de RFI

Elle est attendue par certains comme le messie. Entourée par une nuée de caméras et de micros, Christiane Taubira peine samedi à se frayer un chemin dans le marché de Noël de Saint-Denis, où elle récolte des marques d'affection et de soutien à son passage.

L'ex-garde des Sceaux de François Hollande appelle la gauche à se dépasser : « Ce n'est pas en 24 heures que je vais faire des miracles et faire aboutir ce qui, depuis 18 mois, piétine. Mais il y a une obligation. Et c'est le sens et la finalité de la politique de répondre aux problèmes des gens. Et moi, je suis bien déterminée à porter ma part pour avoir les moyens d'agir pour améliorer la vie des gens. »

La primaire citoyenne pourrait être, selon elle, la solution à l'impasse dans laquelle se trouve la gauche : « Ça semble, effectivement, le dernier espace où cette union pourra se construire. Nous verrons en temps utile. »

Pas encore candidate mais déjà en campagne, Christiane Taubira se donne encore du temps. Celle qui a recueilli 2,32% des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2002 fait partie des dix candidats sélectionnés par la Primaire populaire, issue d'un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche. Le candidat des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, et celui des écologistes, Yannick Jadot, ont refusé d'y participer. Le vote de la Primaire populaire est prévu du 27 au 30 janvier prochains.

