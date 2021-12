Covid-19 en France: la Haute autorité de santé valide la vaccination des enfants

La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée ce lundi 20 décembre en faveur de la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans. Le vaccin Pfizer pourra être être proposé à quelque 5,7 millions d'enfants. La HAS ne souhaite pas rendre cette vaccination obligatoire.

Publicité Lire la suite

Déjà autorisée pour les enfants les plus fragiles depuis le 15 décembre, la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants français de 5 à 11 ans a reçu l'avis favorable de la HAS ce lundi. Ils pourront, sur la base du volontariat, se voir administrer la formule de Pfizer/BioNTech. « Du fait de son efficacité vaccinale contre les variants majoritaires circulant actuellement et de son profil de tolérance satisfaisant, la HAS estime que le vaccin de Pfizer peut être utilisé à partir de l'âge de 5 ans », a souligné l'autorité sanitaire.

La HAS « propose que les parents qui le souhaitent puissent faire vacciner leur(s) enfant(s) âgés de 5 à 11 ans à compter de la mise à disposition des doses en formulation pédiatrique ». Elle préconise aussi de vacciner en priorité « les collégiens (de moins de 12 ans, dont les caractéristiques sont proches de celle des autres collégiens) afin de compléter rapidement la campagne de vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus ».

De plus, la HAS indique recommander que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans « puisse se faire dans le cadre d'une décision médicale partagée, sans la rendre exigible ni obligatoire après avoir apporté, aux familles ainsi qu'aux enfants, une information claire et adaptée à leur âge, sur la connaissance des bénéfices et des risques liés à l'administration de ce vaccin ».

#Communiqué | #COVID19 La HAS propose d’ouvrir la vaccination à l’ensemble des enfants de 5 à 11 ans, sans obligation, sans que cela conditionne l’obtention d’un passe sanitaire, et en priorisant les moins de 12 ans scolarisés au collège.

👉https://t.co/rGyJPzlU77 pic.twitter.com/ZBTdphMsnd — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) December 20, 2021

« Le rapport bénéfices-risques reste favorable »

Lise Alter, directrice de l'évaluation médicale à la HAS, explique au micro de Simon Rozé sur quelles bases s'appuie cette recommandation : « Les formes sévères de Covid-19 sont rarement présentes chez les enfants. Mais lorsque c'est le cas, 80% des formes sévères sont retrouvées chez des enfants sans comorbidité. Et dans le contexte actuel, avec l'arrivée du variant Omicron, on peut s'attendre à une augmentation des cas de formes sévères chez des enfants en bonne santé. »

Le vaccin Pfizer présente « une très bonne efficacité contre les variants majoritaires qui circulent actuellement ». L'Agence européenne du médicament, elle, a déjà conclu à un rapport bénéfice-risque favorable du vaccin Pfizer chez les 5-11 ans. Tous ces éléments cumulés amènent la HAS à considérer que, « même moins important que chez les adultes, le rapport bénéfice-risque reste favorable, en particulier dans le contexte d'augmentation de l'incidence de la maladie en France ».

« La HAS a aussi pris en compte que la vaccination des enfants pourrait diminuer la circulation du virus dans les écoles et donc le risque de fermetures de classes et d'isolement des enfants infectés », ajoute encore Lise Alter. L'autorité sanitaire se fonde aussi sur des données de pharmacovigilance « rassurantes en Israël et aux États-Unis ». Dans ce dernier pays, 7 millions d'enfants ont déjà été vaccinés dont deux millions avec deux doses.

La HAS se dit consciente qu'il y a « un long chemin d'éducation, de pédagogie à faire » auprès des parents, et parie sur le rôle important qu'auront à jouer les médecins et l'Éducation nationale. Cette vaccination devra être précédée de la réalisation d'un test sérologique (en l'absence d'antécédent connu et documenté de Covid-19) afin de limiter l'administration du vaccin à une seule dose en cas de test positif. La vaccination des 5-11 ans pourrait commencer ce mercredi 22 décembre.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne