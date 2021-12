En France, le cri d’alarme des personnels du secteur du handicap

Pénurie de personnel, manque d’attractivité des métiers, dégradation de la qualité de l’accompagnement. Depuis plusieurs mois, les professionnels du handicap alertent sur la gravité de la situation et les familles craignent des drames.

« On tient, mais jusqu’à quand ? » La situation décrite par Sandra Guitton-Philippe est à l’image de ce que vivent depuis plusieurs mois beaucoup d’établissements accueillant des personnes en situation de handicap. « Sur quatre postes d’infirmières de jour, je n’ai plus qu’une seule titulaire », raconte la directrice de l’Institut d’éducation motrice (IEM) Saint Thys à Marseille. Pour compenser, elle fait notamment appel à des intérimaires. Avec tous les inconvénients que cela comporte : un personnel qui change tout le temps et qui ne connaît pas les 80 enfants polyhandicapés accueillis au sein de l’IEM. Et les conséquences : « Cela nuit à l’accompagnement, au travail d’équipe… », énumère-t-elle.

Des personnes « renvoyées » chez leurs parents

Pire, cette situation met en péril l’accueil pur et simple de certains résidents. « J’ai une obligation d’avoir une permanence d’infirmerie, poursuit la directrice de l’établissement. Donc lorsqu’il arrive que cette titulaire soit arrêtée pour une raison ou une autre, je suis obligée de dire aux parents d’enfants nécessitant des soins particuliers, tels qu'une alimentation par sonde gastrique ou des suivis glycémiques pour les diabétiques, de les reprendre. C’est arrivé trois fois depuis septembre. »

Pourtant, dans un territoire attractif, elle ne s’estime pas si mal lotie au regard des difficultés d'autres établissements en France. En octobre, la fédération Unapei de Haute-Savoie faisait état de plus de 150 personnes renvoyées dans leur famille. En cause, 125 postes restés vacants. La fédération Paralysie cérébrale France fait état de difficultés partout sur le territoire national. Dans un établissement de la région lyonnaise, un roulement a dû être mis en place, avec un accueil en alternance, une semaine sur deux.

« Le contexte est aussi hypertendu sur les postes de rééducateur, comme les kinés, qui sont beaucoup mieux payé en libéral et à l’hôpital, continue Sandra Guitton-Philippe. Mais ce qui est nouveau, ce sont les problèmes de recrutement de personnel éducatif : éducateur spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologique (AMP). Je me retrouve dans des situations où je suis obligée de recruter des vacataires non diplômés… Là aussi cela nuit à la qualité de l’accompagnement. J’ai dû mettre fin à des périodes d’essai car certaines personnes n’étaient pas à la hauteur de nos attentes. »

Le coup de grâce du Ségur de la santé

Faibles rémunérations, qui n'ont pas suivi l'évolution du coût de la vie, déficit d’attractivité de métiers peu valorisés, conditions de travail de plus en plus difficiles… Les raisons pour expliquer les difficultés d’embauches dans le secteur sont connues et anciennes. « Mais depuis un an, il y a un gros problème. En septembre 2020, nous avions zéro poste vacant, aujourd'hui on les compte par dizaine », indique Julien Bernet, secrétaire général de l’association Hapogys, qui gère plusieurs types d’établissements accueillant 300 personnes souffrant de polyhandicap ou de paralysie cérébrale en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Il n’a pas eu à fermer pour l’instant et salue « l'engagement et l'inventivité » de ses équipes, « mais on a demandé aux parents qui le souhaitaient et le pouvaient de reprendre plus souvent leurs enfants, pour soulager les équipes. Et on a arrêté les admissions sur les places d’accueil temporaires », précise-t-il.

La crise du Covid est passée par là, mais « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », explique-t-il, ce sont les mesures du Ségur de la santé prises à l’été 2020 pour faire face à la pandémie. Ces mesures ont permis une revalorisation de 183 euros net des salaires des personnels soignants du secteur public, laissant de côté ceux exerçant dans des établissements du champ du handicap relevant du privé. « On s’est retrouvé avec des écarts de salaire de 500 à 800 euros net entre une infirmière dans le médico-social et une infirmière en hôpital ou en Ehpad », précise Sandra Guitton-Philippe. Une « concurrence » qui a créé « une fuite supplémentaire » de personnel, commente Stéphane Lenoir, coordinateur du Collectif Handicaps, qui regroupe 49 associations.

Face à la mobilisation du secteur médico-social qui dénonçait une « iniquité de traitement », le Premier ministre Jean Castex a annoncé début novembre l’élargissement de la prime Ségur aux professionnels de santé du médico-social. Mais le personnel éducatif (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, etc.) reste exclu du dispositif et se sent oublié.

« On ne veut pas devenir comme les infirmières à l’hôpital qui font une toilette en 5 min »

« Comment justifier dans le domaine de la prise en charge cette division des salariées ? », s’indigne Lucie Stirer-Choubrac, monitrice-éducatrice et membre du bureau de l’union fédérale CGT de l’action sociale (UFAS-CGT). Loin « d’éteindre l’incendie », explique-t-elle, ces mesures ont aggravé le mécontentement et les tensions au sein des équipes, avec des situations « ubuesques », souligne Julien Bernet, où une aide-soignante (niveau Bac), pourra être mieux payer qu’un éducateur spécialisé (1 350 euros en début de carrière, pour un niveau Bac +3).

« Les collègues sont à bout », insiste Lucie Stirer-Choubrac, qui fait, comme d’autres, le parallèle avec la dégradation qu’a connu l’hôpital public ces dernières décennies. Dans le bureau de la CGT à Montreuil, elle a réuni deux de ses collègues qui témoignent également. « On ne veut pas devenir comme les infirmières à l’hôpital qui font une toilette en 5 min et n’ont plus de temps pour écouter les malades », abonde Martine Villalard, éducatrice spécialisée dans un foyer de vie de Caen. Proche de la retraite, elle a l'impression que son métier a perdu l'essentiel. « On a de moins en moins de temps pour prendre un café avec eux, discuter de leur vie, de leurs aspirations, de ce dont ils ont envie, de comment ils voient leur vie au foyer. Pourtant notre métier c’est d’abord eux, l’humain. »

« On n’est pas à l’usine ! », renchérit son collègue Christophe Climaco, qui dit se sentir « comme le personnage de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. » Il exerce comme moniteur-éducateur depuis 2006 dans la région de Perpignan et il ne s’y retrouve plus. « J’ai demandé une formation pour une reconversion professionnelle. » Il va devenir hypnothérapeute en libéral, son établissement n’a pas le budget pour l’embaucher.

« C’est une mission impossible, regrette Sandra Guitton-Philippe. On est dans des injonctions paradoxales : les politiques en termes de handicap sont de plus en plus innovantes, mais plus on personnalise l’accompagnement, plus on parle d’inclusivité, plus il faut des ressources, c’est-à-dire de l’argent et des postes. Et ça ne suit pas. »

« Nos enfants sont en danger »

Perte de sens pour les professionnels. Et pour les personnes accueillies, une vie affectée au quotidien : levés tardifs, repas décalés, toilettes espacées, activités culturelles et sociales réduites. « La conséquence c'est un défaut d’accompagnement pour les personnes handicapées, avec une rupture des droits fondamentaux, dénonce Stéphane Lenoir du Collectif Handicaps. C’est insupportable. » À Marseille, Sandra Guitton-Philippe résume : « On est en train de perdre le sentiment du travail bien fait. Aujourd’hui, les professionnels dans le médico-social sont dans la frustration, l’insatisfaction de ne pas faire ce qu’ils devraient faire. »

Au bout de la chaîne, il y a des familles en détresse. « J’en pleure la nuit, je ne dors plus », témoigne la maman d’une jeune fille polyhandicapée qui vit dans un foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Vaucresson, dans la banlieue parisienne. L’établissement fonctionne depuis plusieurs mois avec un tiers de personnel en moins. « Nos enfants sont en danger, estime cette mère qui préfère rester anonyme. On se demande à quel moment va se produire le drame. » Comme ce fut le cas dans un établissement de Villenave d’Ornon, dans le sud-ouest de la France cet été, où trois personnes sont mortes « faute de soins suffisants », reconnaissait le directeur de cette MAS (maison d’accueil spécialisée) dans un article de Rue 89 Bordeaux. Elle décrit une situation où les professionnels qui restent sont à bout de force et ceux qui vont et viennent insuffisamment formés face à des situations de polyhandicap ou de troubles spécifiques de l’autisme complexes. « Les résidents ne se sentent pas sécurisés donc cela majore les problèmes de comportements, il y a plus de crises d’épilepsie », rapporte-t-elle. Pour donner un coup de main et tenter de pallier les défaillances, les parents n’ont d’autre choix que de se relayer bénévolement. Ici aussi, il a été question de « renvoyer » les gens chez eux. « Mais on ne peut pas. Ce foyer, c’est leur maison !, s'indigne-t-elle. Parmi nous, certains sont trop âgés et il y a des familles monoparentales. »

Plus de moyens et une revalorisation de tous les personnels

« Aujourd'hui, il y a de la colère, explique Stéphane Lenoir, un sentiment de mépris des familles et des professionnels concernés. Les associations ont averti le gouvernement au moment du Ségur qui n'a pas bougé, on a perdu du temps. » Chez le directeur général d'Hapogys, Julien Bernet, c'est un sentiment de gâchis qui domine. « Ce n'est plus un malaise, c'est un cri d'alarme. Le mal qui a été fait mettra des années à se réparer, se désole-t-il. Tous les anciens qui sont partis qu’on avait mis des années à former sur des techniques bien particulière, car le polyhandicap demande une grande finesse pour analyser, entrer en relation... Toute cette expérience, on l’a perdue avec le départ des professionnels. On a mis en péril tout un secteur. »

Cette colère, elle s'exprime à travers des manifestations quasi chaque semaine depuis septembre, et le mouvement semble s'être encore accéléré avec la mobilisation nationale qui a réuni les professionnels du médico-social le 7 décembre dernier. Dans la foulée des annonces du Premier ministre, a été annoncée une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social qui doit se tenir avant le 15 janvier. Mais associations, syndicats et professionnels sont dubitatifs : quels seront ses objectifs ? Le diagnostic a déjà été fait. Maintenant il faut passer aux remèdes. Ce qu'ils demandent, c’est une revalorisation pour tous les personnels travaillant auprès de personnes handicapées ainsi que des moyens.

Le cabinet de la secrétaire d’État aux personnes handicapées, n’a pas répondu à nos sollicitations. Plusieurs organisations appellent déjà à une mobilisation pour la conférence des métiers.

