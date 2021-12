France: la proposition de loi qui pourrait révolutionner l’état civil

Une proposition de loi visant à simplifier le changement de nom de famille a été déposée dimanche 19 décembre en France. Actuellement, cette démarche peut être un véritable parcours du combattant.

Quand Emmanuelle se marie, elle prend le nom de son compagnon. Ses enfants aussi. Après son divorce, elle doit reprendre son nom de jeune fille, et se retrouve donc avec un nom de famille différent de celui de ses enfants. Dès lors, elle doit régulièrement prouver qu’elle est leur mère. « Quand je voyage avec eux, je dois constamment garder le livret de famille avec moi pour prouver la filiation », se désole-t-elle. Un livret qui peut aussi être demandé à l’hôpital, à l’école… Emmanuelle a pensé à ajouter son nom de famille au leur, mais tant qu’ils étaient mineurs, il fallait l’accord du père. « Autant vous dire que c’est impossible », confie la maman.

Son fils aîné désormais majeur souhaite avoir le double nom de famille. « Il a des cousins des deux côtés, il se sent autant appartenir à la famille de son père qu’à la mienne. C’est pour lui logique qu’il puisse avoir les deux noms de famille », ajoute Emmanuelle. Mais les démarches sont très longues. Aujourd’hui, il faut encore prouver l'intérêt légitime d'une telle demande. Le ministère de la Justice en reçoit chaque année 2 000, et seulement un tiers de ces demandes obtiennent satisfaction.

Une loi « d’égalité entre les parents »

Cette requête ne sera peut-être bientôt plus un casse-tête. En janvier, le député de l’Hérault Patrick Vignal (LaREM) doit défendre une proposition de loi déposée dimanche 19 décembre. Elle prévoit la possibilité de changement de nom de famille à la majorité, ou de changer de nom d’usage pendant l’enfance.

Le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti a annoncé que la majorité soutenait ce texte. « Nous allons donner la liberté à chaque Français, une fois dans sa vie, de pouvoir choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère uniquement, celui de son père, ou les deux, dans le sens que l'on souhaitera, a-t-il annoncé dans le magazine ELLE. Ce sera une loi d’égalité entre les parents, une loi de liberté pour chaque Français. » Il suffirait désormais « d'une déclaration Cerfa à l'état civil de votre mairie », explique le ministre.

Marine Gatineau-Dupré, créatrice du collectif Porte mon nom, à l’origine de la proposition de loi, parle d'une « révolution ». Cette mère de deux enfants qui portent un patronyme différent du sien milite depuis deux ans pour une modification de la loi sur la transmission du nom. « On ajoute un droit, on ne retire rien, estime-t-elle. Il n’y a aucune obligation de changer de nom à 18 ans. Mais c’est une possibilité qui va changer la vie de nombreuses personnes. » Depuis la création de son collectif, elle a reçu des milliers de témoignages de femmes et d’hommes en souffrance à cause de leur nom de famille.

« On me demande mon nom de famille : je ne le donne pas »

Jordan est l'un d'eux. À sa naissance, il a hérité du nom de sa mère parce que son père, ancien militaire, était en mission et n’a pas pu le déclarer tout de suite. Mais pendant son enfance, le jeune homme de 27 ans subit de nombreuses violences de la part de sa mère. Son nom devient un fardeau. Il y a quatre ans, il demande donc à en changer et finit par entamer une action en justice contre sa mère, car il n’a pas d’autre possibilité pour légitimer sa démarche.

« C’est onéreux, car il faut faire appel à un avocat, qui nous prévient dès le début qu’il n’y a en plus aucune certitude que la demande puisse aboutir », témoigne Jordan. Alors en attendant, lorsqu'on lui demande son nom de famille au travail, ce vendeur dans un magasin de motos refuse de le donner. Il n'a pas encore reconnu non plus sa fille afin de ne pas lui transmettre ce nom si lourd à porter. Il veut pouvoir lui donner celui de son père, ce père qui l'a aidé dans la vie. « J’ai honte de ne pas la reconnaître, mais j’aurais encore plus honte qu’elle ait le nom de ma mère, assure-t-il. Quand j’étais dans mon canapé et j’ai entendu, dimanche, que la proposition de loi avait été déposée, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’étais heureux ! »

Le texte doit être présenté en janvier à l’Assemblée nationale. S'il était adopté, il pourrait s'appliquer dès le 1er juillet 2022.

