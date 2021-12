Pourquoi Zemmour et Pécresse font leur premier déplacement de candidat(e) en Arménie

Comme Éric Zemmour il y a deux semaines, Valérie Pécresse est en Arménie pour son premier déplacement à l’étranger en tant que candidate à l’élection présidentielle. Avec le même message, et un même objectif.

Publicité Lire la suite

Trois millions d’habitants, mais hautement symbolique. L’Arménie, petit État du Caucase, est d’abord le pays d’origine d’une des plus importantes communautés de France. C’est surtout un pays à majorité chrétienne dans une région dominée par l’islam. Un pays aussi qui a perdu une guerre il y a un an pour le contrôle du Haut-Karabakh face aux forces azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie.

Pour ces raisons, se rendre en Arménie permet aux candidats à la présidentielle française d’envoyer des gages à plusieurs électorats, en particulier l’électorat catholique. Le candidat d’extrême droite Éric Zemmour ne s’y est pas trompé en choisissant d’y effectuer son premier déplacement à l’étranger quelques jours après l’officialisation de sa candidature. Il y a souligné que l’Arménie était une « nation chrétienne » au milieu d’un « océan islamique », faisant un parallèle avec la présence croissante et menaçante, de son point de vue, des musulmans en France. Une lecture partagée depuis plusieurs années dans les milieux catholiques conservateurs.

« Préfiguration de ce qui pourrait guetter les catholiques »

« Le message subliminal, la grande histoire qui est racontée par ces milieux, c’est que la chrétienté est une vieille histoire et qu’elle est aujourd’hui mise en danger par des religions jeunes et plus dynamiques comme l’islam, explique le sociologue Erwan Lecœur, spécialiste du populisme et de l’extrême droite. Cette histoire est depuis plusieurs dizaines d’années dans la tête d’un certain nombre de catholiques conservateurs et elle guide un certain nombre de comportements politiques ».

« Pour certains catholiques, le sort des chrétiens d’Orient serait la préfiguration de ce qui pourrait, dans un avenir proche, guetter les catholiques français du fait de la radicalisation de la communauté musulmane et de la modification des équilibres démographiques », abonde Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise de l'institut de sondages Ifop, dans une note publiée ce mardi par Le Point. Ce récit selon lequel se joue dans cette région du monde un « combat de civilisation » ayant des échos en France est repris par des femmes et hommes politiques de droite depuis plusieurs années.

La défense des chrétiens d’Orient par la droite française n’est pas nouvelle. Dans les années 1980, c’est en faveur de ceux du Liban que les catholiques français se mobilisent. Ce mouvement connaît un nouveau souffle dans les années 2010 avec les persécutions et les massacres de chrétiens par le groupe État islamique. Une mobilisation qui rencontre un fort écho au sein de la droite et la droite radicale, certains politiques, comme l’eurodéputé Thierry Mariani, allant même jusqu’à défendre le dictateur syrien Bachar el-Assad parce qu’il lutte contre Daech.

Mobilisés sur la scène internationale, les catholiques français – du moins une partie d’entre eux – le sont aussi à la même époque en France, au sein de la Manif pour tous contre l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. « La Manif pour tous a réactivé des réseaux catholiques qui n’étaient plus aussi importants qu’auparavant. La droite s’est alors à nouveau intéressée à eux », détaille Erwan Lecoeur.

Valérie Pécresse dans le sillage de François Fillon

Candidat à la présidentielle de 2017, l’ancien Premier ministre François Fillon réussit à capter cette lame de fond. Catholique, proche du mouvement Sens commun, émanation de la Manif pour tous, il s’est rendu plusieurs fois au Kurdistan irakien et au Liban. Lors de la primaire de la droite de 2016, il se pose en défenseur des chrétiens d’Orient en pourfendant le péril islamiste en France.

Un an plus tôt, en juin 2015, il avait notamment organisé, avec Valérie Pécresse, un rassemblement en soutien aux chrétiens d’Orient au Cirque d’hiver. Le résultat est sans appel : « Lors du premier tour de la primaire, 59% des sympathisants Les Républicains se déclarant catholiques pratiquants ont voté pour lui », rappelle Jérôme Fourquet.

Valérie Pécresse multiplie aujourd’hui les signaux en direction de ces mêmes catholiques conservateurs. Elle s’est choisi comme directeur de campagne Patrick Stefanini, qui était déjà celui de François Fillon en 2017. En se rendant en Arménie deux semaines après sa désignation comme candidate de la droite, la présidente de la région Île-de-France s’inscrit dans le sillage de l’ex-Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et comme pour mieux le montrer, elle y est accompagnée de Bruno Retailleau, son ancien bras droit.

► À lire aussi : Présidentielle 2022: en Arménie, Valérie Pécresse s'adresse aux catholiques de France

Mais dans sa conquête de l’électorat catholique, la candidate Les Républicains va devoir ferrailler avec Éric Zemmour, qui selon les sondages parvient à capter une partie de celles et ceux qui ont voté François Fillon en 2017. « Il y a clairement entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour une compétition sur cet électorat qui n’est pas très nombreux (10 à 15% de la population) mais qui se mobilise fortement, analyse le sociologue Erwan Lecœur. C’est un véritable enjeu pour la prochaine présidentielle : c’est sans doute sur cet électorat-là que se jouera l’accession au deuxième tour pour Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. D’autant qu’il n’est plus séduit par l’extrême droite de Marine Le Pen qui aurait selon lui abandonné les chrétiens pour un électorat plus populaire. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne