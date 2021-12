Présidentielle française 2022: l’impossible union d’une gauche éclatée?

Anne Hidalgo a appelé à un primaire à gauche pour désigner un candidat commun à l'élection présidentielle de 2022 (Image d'illustration). AFP - THOMAS SAMSON

Texte par : Aurélien Devernoix

Ils pourraient finalement être huit sur la ligne de départ. La semaine passée, Christiane Taubira est venue s'ajouter à la longue liste des candidats de la gauche à l'élection présidentielle. Et si la socialiste Anne Hidalgo défend l'idée d'une primaire pour faire le tri et amener une candidature commune devant les Français en avril prochain, il est bien probable que c'est très divisée que la gauche va aborder la course à l'Elysée. Une éventuelle union s'annonce compliquée voire impossible.