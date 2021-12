Covid-19: en France, le sort réservé aux résidents d’Ehpad pour les fêtes de Noël

Protéger sans isoler, telle est le mot d’ordre pour les personnes qui vivent en maisons de retraite et qui ne doivent pas être privées de fêtes de fin d'année. Pourtant, sur le terrain, le message a du mal à passer et certains résidents ne pourront pas passer Noël en famille.

Depuis le début de la semaine, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'Autonomie, fait le tour des médias pour rappeler les consignes au sein des Ehpad. D'après l'Association des directeurs au service des personnes âgées, des problèmes ont été enregistrés dans 200 à 400 des 7 000 Ephads que compte la France.

Bruno Gaboriau est directeur d'un Ephad à Essarts-en-Bocage, en Vendée et, dans son établissement, on applique à la lettre les préconisations gouvernementales. Par contre, il n'y a pas de mesures supplémentaires, comme l’isolement d’un résident dans sa chambre après une sortie.

« Il y a ce que l’on appelle le droit commun, c’est-à-dire que les résidents ont les mêmes droits que tous les citoyens français, rappelle Bruno Gaboriau. Il n’y a pas de contrainte particulière. J’ai l’habitude de dire en rigolant aux équipes que la seule chose que les résidents n’ont pas le droit de faire c’est d’aller en discothèque puisqu’elles sont fermées. Si les résidents vont pour un repas de Noël auprès de leur famille, on les incite à se faire tester ainsi qu’à leur famille. »

La possibilité pour les Ehpad d’imposer des mesures supplémentaires

Le directeur d'un Ephad à Essarts-en-Bocage précise qu’il a été rappelé aux résidents de faire attention aux enfants parce qu’à leur sens aujourd'hui, le danger est là au moment des fêtes de Noël.

« Les médecins nous ont bien recommandé de ne pas mettre en place de mesures plus contraignantes que les recommandations qu’ils nous avaient adressées, mais après les directeurs ont toute latitude pour prendre telle ou telle décision et certains sont plus frileux ou peureux que d’autres, ça, c'est une réalité », estime Bruno Gaboriau.

Les résidents privés des fêtes de Noël

Marie, qui vit dans la Loire, ne pourra pas faire sortir sa mère de sa maison de retraite pour fêter Noël en famille : un test avant de partir, deux au retour, et surtout trois jours confinée dans sa chambre, sans visite. C'est le prix à payer pour passer Noël en famille. Alors Marie a renoncé à faire venir sa mère chez elle pour un simple goûter. Enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, vaccinés et testés, l'attendaient pourtant avec impatience.

« C’est plus que de la déception, c’est un énorme chagrin parce qu’à cet âge-là, c'est peut-être leur dernier Noël. Alors oui nous irons la voir, mais ce n’est pas pareil. »

Pour les familles, c'est parfois l'incompréhension

Dans certaines maisons de retraite, les mesures sont encore plus strictes. La quarantaine au retour peut aller jusqu'à sept jours contrairement aux préconisations du gouvernement. Mais ce sont les directeurs d'Ephad qui ont le dernier mot.

« C’est vraiment indigne au vu des recommandations de Brigitte Bourguignon, estime Marie. Les directeurs font un petit peu ce qu’ils veulent et, ça, c'est incompréhensible. On est vraiment dans une maltraitance institutionnelle qui n’est plus possible. Nous avons vraiment beaucoup de colère. »

Les employés de l'Ephad où vit la mère de Marie pourront, eux, fêter Noël avec leurs proches. Ils devront juste se faire tester à leur retour de congés ou d'absence prolongée.

