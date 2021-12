Covid-19: entre flambée des cas et fêtes de famille, les Français se ruent sur les tests

La ruée sur les tests de dépistage du Covid-19 continue en France en cette période de fêtes familiales. Le nombre de tests réalisés, toutes catégories confondues, a battu la semaine passée un record depuis le début de la pandémie. Plus de six millions ont été effectués entre le 13 et le 19 décembre. Le bilan de cette semaine pourrait encore pulvériser ce score, puisque les Français se testent surtout pour mieux profiter des fêtes.

Publicité Lire la suite

Dans cette pharmacie de Saint-Ouen, au nord de Paris, plus de la moitié des clients viennent pour se faire tester avec des tests antigéniques, qui donnent leurs résultats au bout de 20 minutes. La contagiosité du variant Omicron semble inquiéter les Français, même vaccinés.

Un geste simple pour ce couple de sexagénaires, pour passer des fêtes plus sereinement. « Demain, je vais chez ma fille faire Noël avec mes petits-enfants, et donc même étant vacciné, je prend mes précautions pour mes enfants et mes petits-enfants. Par précaution, on a peur qu’ils nous le transmettent, et on a peur de leur transmettre à eux aussi. »

Même étant vacciné je prends des précautions pour mes enfants et mes petits-enfants. Les Français se font massivement tester pour les fêtes Marie Casadebaig

Un réflexe que leur pharmacien, Sethy Net, ne peut qu'encourager. Il le constate tous les jours, le virus circule très vite en ce moment. « Déjà ce matin, il y a eu cinq cas positifs, confie-t-il. Bien sûr, ils sont obligés de changer leur plan, ce qui est normal, mais nous enregistrons les tests positifs en priorité, ils sont prévenus dans le quart d’heure s’ils sont positifs. »

Sauf le matin même. Le site professionnel d'enregistrement des résultats des tests peinait à faire face aux sollicitations. « J’ai une consœur qui m’a envoyé un texto, poursuit Sethy Net. Je lui ai répondu, "ça rame car il y a vraiment beaucoup de demandes, d’enregistrements, et le site est vraiment saturé". »

Tout est rentré dans l'ordre une heure plus tard, au grand soulagement de ce pharmacien qui s'attend à encore deux journées particulièrement denses.

Le variant peut-il désorganiser la France ?

Et même une fois les fêtes de fin d’année passées, on redoute la contagiosité du variant Omicron. Peut-il désorganiser la France ? C'est ce qu'a laissé entendre Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique jeudi 23 décembre. La très forte contagiosité de ce variant du coronavirus pourrait mettre à mal de nombreux secteurs, comme les transports ou les écoles, dès janvier. En cause les arrêts de travail et « l’absentéisme » dû « au très grand nombre de contaminations. »

Des centaines de milliers de cas par jour pourraient se déclarer en janvier, redoute Olivier Guérin, un des membres du Conseil scientifique. Avec ces contaminations à la pelle, de nombreux secteurs stratégiques, comme la distribution alimentaire, la sécurité ou encore l'énergie pourraient être impactés.

« Il faut s'attendre à ce qu'en janvier, on fonctionne en mode dégradé », insiste le professeur Arnaud Fontanet. En cause : les arrêts de travail et « l’absentéisme » provoqués par les contaminations. Pour limiter la casse le Conseil scientifique recommande d'alléger les règles d’isolement... Jusqu'à 17 jours actuellement lorsque l'on est cas contact.

Une préconisation qui peut surprendre : elle prend en compte le fait que le variant Omicron semble entraîner des formes moins sévères du Covid-19, et donc moins d'hospitalisations que le variant Delta par exemple, selon les premières études sur la question.

Des nouvelles rassurantes, alors que le gouvernement français essaie de tout faire pour éviter un nouveau confinement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne