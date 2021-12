France : la HAS préconise une dose de rappel pour les adolescents à risque

La Haute Autorité de Santé a fait de nouvelles recommandations, vendredi 24 décembre 2021. AP - Alastair Grant

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, une dose de rappel dès trois mois après la deuxième injection. C’est une des nouvelles préconisations de la Haute Autorité de Santé pour faire face au variant Omicron qui se propage de plus en plus rapidement dans le pays. Dans son dernier avis publié vendredi 24 décembre, l’instance se prononce également en faveur d’un rappel vaccinal pour les adolescents les plus à risque âgés de 12 à 17 ans.