Covid-19 en France: nouvelles restrictions pour les stations de ski de Savoie

De nouvelles restrictions ont été instaurées en Savoie pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. © RFI/Alexis Bedu

Texte par : RFI

La flambée de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France avec des chiffres toujours plus haut et des records battus concernant le nombre de contaminations : plus de 94 000 pour la seule journée du 24 décembre. En Savoie, dans les Alpes, en pleine saison de ski, de nouvelles restrictions ont été décidées dans les stations.