Covid-19: la France atteint un nombre de contaminations record

Plus de 94 000 cas en 24 heures, jamais la France n’avait connu autant de nouvelles contaminations au Covid-19 en l’espace d’une journée. Alors que le variant Omicron se répand, la pression sur l’hôpital augmente un peu plus. Un Conseil de défense va se réunir lundi pour décider de mesures pour endiguer cette 5e vague qui semble hors de contrôle.

Avec 94 124 cas positifs en 24 heures, la France a largement franchit son nombre de contaminations le plus élevé depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

La cinquième vague s’intensifie et semble désormais amplifiée par le variant Omicron, beaucoup plus contagieux. Sur les sept derniers jours, la moyenne s’est établie à 66 417 nouveaux cas quotidiens. Des chiffres qui ont des conséquences évidemment sur le système hospitalier avec une hausse des admissions en soins critiques qui accueillent 3 254 patients. En tout plus de 16 000 personnes sont actuellement hospitalisées.

Conseil de défense lundi

Pour tenter d’endiguer la flambée des contaminations dues au variant Omicron, l’exécutif se réunit en Conseil des ministres extraordinaire lundi juste après un Conseil de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron dédié à l'épidémie.

Il est prévu que le projet de loi sur le passe vaccinal y soit présenté. Mais face à la déferlante Omicron, il est possible que de nouvelles mesures sanitaires soient également décidées. Comme depuis aujourd'hui dans les stations de ski des Alpes où il est impératif d’avoir un masque à l'extérieur pour se déplacer, de 9 heures à minuit.

