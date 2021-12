France: le manque de semi-conducteurs entraine une pénurie de consoles et d'appareils photos

En France, alors que la course pour les cadeaux de Noël touche à sa fin, cette année est marquée par la pénurie de semi-conducteurs, ces petits composants électroniques nécessaire au fonctionnement des automobiles ou encore des smartphones. Elle touche aussi les boutiques de jeux vidéo et d'appareils photo.

La vitrine de cette boutique de jeux vidéo expose fièrement les trois consoles stars de cette année : la PlayStation 5, la Xbox et la Switch. Pourtant, à l'intérieur, impossible d'en acheter le moindre exemplaire. La pénurie de semi-conducteurs va coûter 50% du chiffre d'affaires à ce magasin, selon son vendeur : « Tout un tas de gens vient nous demander des nouvelles consoles et on ne les a pas parce que notre grossiste ne nous a pas encore livré. On ne peut vendre que les consoles que les gens nous ramènent, c’est-à-dire des consoles d’occasion. Les dernières consoles pour Noël, ça va être très, très difficile. »

Autre victime de la pénurie : les magasins de photographie. Jean Michel Krief dirige Objectif Bastille : « On a la pénurie de composants, on a les problèmes dû aux transports, le coût des transports a énormément augmenté. On a des containers dont le prix a été multiplié par sept. »

Conséquence : plus de boîtiers photos d'entrée de gamme pour Noël. La production au ralenti menace aussi ses clients professionnels : « Certains produits ne peuvent pas se remplacer. Il y a les Jeux olympiques à Pékin, les agences de presse attendent des boîtiers pour Pékin, on n’est pas sûrs de pouvoir les fournir. C’est compliqué de se dire qu'on a des clients pour acheter des produits, qui ont un certain prix, et puis on n’arrive pas à avoir ces produits. C’est quand même le monde à l’envers. »

Selon le commissaire européen au marché intérieur, la pénurie devrait encore durer au moins six mois.

