Covid-19 en France: le délai des doses vaccinales de rappel ramené à trois mois

Jean Castex et Olivier Véran, ce lundi 27 décembre 2021 à Matignon.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce lundi 27 décembre 2021 que le délai d'administration d'une dose vaccinale de rappel contre le Covid-19 serait ramené de quatre à trois mois dès ce mardi, s'appuyant sur une recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) publiée vendredi, et visant à freiner la diffusion du variant Omicron.

Les Français pourront recevoir une deuxième ou troisième dose de vaccin anti-Covid à partir de trois mois après leur dernière vaccination et non plus quatre mois. « Il suffira de trois mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu le Covid pour bénéficier de votre rappel », a expliqué le Premier ministre français ce lundi.

Jean Castex s'est exprimé depuis l'hôtel de Matignon, avec son ministre de la Santé Olivier Véran à ses côtés, après la tenue ce jour d'un Conseil de défense sanitaire présidé par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il n'a pas annoncé de retour du couvre-feu pour la métropole, mais l'a en revanche fait pour l'île de La Réunion.

Pas de report de la rentrée scolaire non plus. Elle reste prévue le 3 janvier prochain. Parmi les autres nouvelles mesures annoncées figure également l'obligation du port du masque à l'extérieur en centre-ville, mais aussi l'extension du télétravail, qui sera obligatoire là où ce sera possible, trois jours minimum par semaine.

Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a adopté un projet de loi qui va transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce passe s'applique depuis plusieurs mois - les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires, les salons, les salles de sports, les enceintes sportives et de spectacle -, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un teste ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. Jean Castex: le passe vaccinal, s'il est adopté par le Parlement, s'appliquera dès le 15 janvier

« Les caractéristiques d'Omicron », en passe de devenir le variant majoritaire, « vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement », a par ailleurs expliqué le chef du gouvernement, ajoutant que l'exécutif fixerait « ces règles nouvelles d'ici la fin de semaine ».

Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons adopté les mesures complémentaires suivantes qui s’appliqueront pour une durée de 3 semaines : pic.twitter.com/kNyc982g8d — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 27, 2021

Jean Castex a annoncé le retour des jauges, fixées à 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 en extérieur. Elles s'appliqueront « à compter de lundi pour une durée de trois semaines », y compris dans les enceintes sportives. « Les concerts debout seront interdits, la consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. »

Par ailleurs, « la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise », a-t-il dit, également à compter du 3 janvier et pour trois semaines aussi. « Les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai, conduites par le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire », a ajouté Jean Castex.

