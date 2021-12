Covid-19 en France: le gouvernement autorise la grande distribution à vendre des autotests

Ces autotests devraient arriver progressivement dans les dix prochains jours dans les rayons des grandes surfaces et certaines grandes enseignes ont déjà annoncé qu’elles les vendraient à prix coûtant.

En France, la vente d'autotests pour dépister le Covid-19 est désormais autorisée dans les grades surfaces selon un arrêté publié au journal officiel. Une victoire pour les grandes enseignes.

Depuis des mois, les patrons de la grande distribution réclamaient ce droit : vendre des autotests antigéniques dans les rayons. Ils viennent d'en obtenir le feu vert. Désormais le grand public pourra en acheter dans certaines grandes enseignes de supermarchés dans toute la France.

Jusqu'ici pour se procurer les autotests, il fallait se rendre dans une pharmacie et uniquement chez elles. Les officines pharmaceutiques très mécontentes de cette mise en concurrence souhaitaient garder le monopole, le justifiant par leur rôle de conseil. Mais avec la cinquième vague de Covid-19 et face à la forte demande, le gouvernement a cédé. Il estime que cela pourrait constituer une arme supplémentaire pour lutter contre la propagation des différents variants, dont Delta et Omicron.

Une victoire pour la grande distribution

Pour la grande distribution, c'est une victoire. « C'est bien d'élargir le front et d'augmenter les disponibilités. On voit bien avec le variant Omicron que l'autotest est aujourd'hui un outil indispensable pour les réunions familiales », a commenté Michel-Edouard Leclerc, PDG des magasins E.Leclerc, auprès de l'AFP.

La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), qui représente une cinquantaine d'enseignes, s'est réjouie auprès de l'AFP d'une « bonne nouvelle qui va permettre aux Français d'avoir plus facilement accès aux autotests, à des prix accessibles ».

Un renoncement au système de tracing de l’épidémie estiment les pharmaciens

De leur côté, les pharmaciens militaient pour garder le monopole sur la vente de ces dispositifs médicaux, se justifiant par leur rôle de conseil et la volonté de préserver le marché de la santé des appétits de la grande distribution. « Les autotests ne sont pas une simple marchandise à mettre en grandes et moyennes surfaces. Je le répète, l'encadrement par un professionnel de santé est fondamental. Nous n'allons pas en rester là », a réagi sur Twitter Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

Le président de la FSPF soutient que cette mesure est « un renoncement à la stratégie de tracing » de l'épidémie et indique qu'il se rendra à une rencontre avec le ministère de la Santé sur le sujet. Une polémique similaire avait eu lieu au début de la pandémie avec les masques, qui ne pouvaient pas être vendus dans le commerce. Finalement, les grandes surfaces avaient pu commencer à en vendre en mai 2020, non sans avoir été accusés d'avoir constitué des « stocks cachés », après une période où la France en manquait.

Concrètement, l'État permet ainsi de diversifier les circuits d'approvisionnement et de vente des autotests. C’est ce que précise l'arrêté publié ce mardi 28 décembre au journal officiel. C’est donc une vente hors pharmacie à titre exceptionnel, puisqu’elle reste limitée dans le temps et prendra fin le 31 janvier 2022. Ces tests devraient arriver progressivement dans les dix prochains jours dans les rayons des grandes surfaces et certaines grandes enseignes ont déjà annoncé qu’elles les vendraient à prix coûtant.

