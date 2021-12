Covid-19 en France: le gouvernement durcit le ton pour imposer le télétravail aux entreprises

Face à la crise sanitaire, le télétravail deviendra obligatoire « là où c'est possible » pour au moins trois jours, a déclaré le Premier ministre lundi soir 27 décembre. Une amende pour les entreprises récalcitrantes serait en préparation. Les entreprises se préparent au retour du travail à la maison, avec plus ou moins d'appréhension.

Le gouvernement souhaite imposer des amendes administratives aux entreprises récalcitrantes à la mise en place du télétravail, a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne aux partenaires sociaux au cours d'une visioconférence ce mardi 28 décembre.

« La ministre a annoncé aux partenaires sociaux qu'elle souhaitait proposer un amendement au projet de loi pour mettre en place des sanctions plus dissuasives et plus rapides (de nature administrative) », a fait savoir le cabinet de la ministre à l'issue de la réunion. Comprendre : des amendes pour les entreprises qui rechignent à mettre en place du télétravail quand c’est possible.

« Des amendes administratives pour les entreprises récalcitrantes seront introduites par amendement dans le projet de loi » qui va transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, confirme Michel Beaugas, secrétaire confédéral Force ouvrière. Leur montant n’a pas été précisé, mais selon Baptiste Talbot de la CGT, « il y a eu à un moment une référence à un montant de 2 000 euros par salarié, par similarité avec d'autres types d'infraction. »

« Les remontées de l'Inspection du travail montrent que certaines entreprises restent réfractaires » à la mise en œuvre du télétravail selon le protocole national en entreprise (PNE), a souligné le ministère. Une nouvelle version de celui-ci va être publiée d'ici jeudi 30 décembre, comportant une « obligation de télétravail de 3 jours par semaine en moyenne pour les postes qui le permettent, pendant trois semaines, à compter du 3 janvier », comme l'a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex.

Les amendes seront donc là pour tenter de faire respecter ces périodes obligatoires. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a dénoncé dans un communiqué ce projet d'amende, y voyant une « ineptie alors que les entreprises ont parfaitement conscience des enjeux et ont eu une conduite exemplaire depuis le début de la pandémie. » « Nous ne sommes pas du tout preneurs de cette méthode », a affirmé à l'AFP son président François Asselin.

Des efforts déjà consentis

Certaines entreprises ont déjà fait beaucoup d'efforts pour s'adapter au télétravail. Cette mesure est donc plutôt bien acceptée, selon Audrey Richard, DRH du groupe Up, et présidente de l'Association nationale des DRH, interrogée par Agnieszka Kumor, du service Économie de RFI. « On voit qu’un certain nombre d’entreprises n’avaient pas encore mis le bon niveau sur le télétravail, donc là le message est clair : c’est obligatoire. Beaucoup d’accords ont été mis en place ces derniers mois et années, tous les secteurs sont concernés. Je pense que l’on a tous été obligés de franchir un cap ces deux dernières années, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. »

La réaction complète d'Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH

Dans tous les cas, pour Audrey Richard, le travail totalement sur site n'était pas vraiment revenu à la normale pour une partie des travailleurs. « On parle plutôt de travail hybride, qui mixe le travail en entreprise et le travail à la maison, ou même sur d’autres sites. Les entreprises sont habituées, ce qui va être vraiment important, cela va être de garder des moments où l’on peut se retrouver sur site, travailler ensemble, collaborer ensemble. [...] Nous avons beaucoup formé pendant ces deux dernières années, nous avons vu qu’il y avait vraiment une évolution dans le style managérial. »

Même au bureau, le télétravail n'est pas toujours possible

Dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), on attend avec inquiétude de savoir si les salariés de bureau seront concernés par cette obligation. C’est le cas chez EDM, une marbrerie parisienne présente dans huit pays différents, notamment aux Émirats et au Gabon. Eduardo Soares, son directeur général, n’est pas certain de pouvoir faire télétravailler tous les salariés qui travaillent dans ses bureaux parisiens. « Dans notre domaine, même s’il y a des gens qui travaillent toute la journée au bureau, comme les dessinateurs par exemple, nous n’avons pas de matériel portatif assez puissant pour les faire travailler à domicile, explique-t-il au micro d'Alexis Bédu, du service Économie de RFI. Nous sommes des gens du bâtiment, nous avons besoin de nous balader sur les chantiers, répondre au téléphone en permanence. Nous ne pouvons pas multiplier les lieux de travail en disant "maison et travail", ce n’est pas possible. »

D'après le ministère du Travail, une concertation est « prévue dans les jours à venir avec le ministère de l'Économie sur les aides qui pourraient être mises en place pour les activités soumises à des restrictions. »

