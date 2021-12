Emmanuel Macron: quelle image pour 2022?

Alors qu'il termine son quinquennat et se prépare à entrer en campagne, quelle est l'image du président de la République ? Souvent critiqué à cause de sa personnalité clivante, Emmanuel Macron sait que pour avoir une chance de séduire une nouvelle fois les Français en 2022, il a besoin d’afficher un bilan, de présenter un projet mais surtout de montrer qu'il n'est plus tout à fait le même, qu’il a gardé son dynamisme mais atténué son arrogance. C’est un peu Macron président des riches des premières années versus Macron président du quoi qu'il en coûte depuis la crise du Covid. Emmanuel Macron va devoir relever le défi de l'image.

L'image de président arrogant et déconnecté de la réalité des Français, ce que l'on a résumé par l'expression de « président des riches », est l’un des principaux handicaps d'Emmanuel Macron pour aborder la campagne présidentielle. Bien sûr, il n'est pas encore officiellement candidat, c'est justement le bon moment pour corriger certaines aspérités.

En accordant avant Noël un grand entretien à la chaîne de télévision TF1 dans lequel il a fendu l'armure, joué la carte de l'humilité en affirmant : « J'ai appris », déclaré sur le ton de la confidence : je suis « humain, affectif », Emmanuel Macron a engagé la reconquête des cœurs. Et pour Bruno Cautrès chercheur au Cevipof, c'était indispensable : « L'image est une dimension fondamentale. Le pouvoir exécutif et notamment en France le rôle de président de la République, c'est une image, c'est une icône... Il doit arriver à expliquer aux Français qu'est-ce qui de l'image de départ, du personnage de départ d'Emmanuel Macron reste et quels sont les éléments de ce personnage de départ qu'Emmanuel Macron a corrigé. Est-ce que l'Emmanuel Macron de 2022, c'est l'Emmanuel Macron de 2017 ? » Autrement dit, est-ce qu'il est toujours Jupiter, président des riches ?

Toujours Jupiter ?

La crise du Covid-19 et la mise en œuvre du « quoi qu'il en coûte » ont-elles permis de changer la perception que les Français ont d'Emmanuel Macron ? Ça n'est pas si simple. Bien sûr, en décidant de soutenir l'économie, les entreprises, Emmanuel Macron a permis de sauver de nombreux emplois, est-ce que pour autant, cela lui a permis d'apparaître comme un président sensible aux difficultés des Français ? Le politologue Benjamin Morel, maître de conférence à l’université Paris 2, ne le pense pas : « Dans l'opinion, la période d'exception demeure perçue comme étant une période d'exception. Les épisodes précédents : loi travail sous François Hollande, ordonnances Pénicaud, la réforme des retraites ont là-dessus beaucoup plus conditionné l'image d'un président de la République libéral que les derniers mois n'ont conditionné l'image d'un président social ».

Peut-on perdre une élection sur une image ?

Pas facile donc de se défaire d'une image et comme l'explique Bruno Cautrès, il est difficile de trouver l'équilibre entre le positif et le négatif, ce qui plait à certains peut être rédhibitoire pour les autres et ça peut faire la différence dans une élection. « Que ses supporters continuent d'avoir de lui l'image d'un président courageux, réformateur, qui a envie de faire bouger les lignes, de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose parce que ça lui fidélise un cœur d'électorat et ça, pour le score de premier tour, c'est absolument essentiel. En revanche dans une logique de second tour, c'est-à-dire pour être élu, des traits d'image négatifs, ça peut devenir un sérieux handicap. »

Peut-on perdre une élection sur une image ? À écouter Benjamin Morel, la réponse est sans ambiguïté : « Quelques mois avant une élection, les traits de personnalité perçus par l'opinion sont tout aussi voire beaucoup plus importants que les enquêtes électorales qui peuvent être extrêmement volatiles, variables notamment au vu du degré d'abstention estimé. Donc oui, on peut clairement perdre une élection sur une image. »

En 2017, François Hollande n'a pas pu se représenter à cause de son image. En 2012, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu parce que son image était dégradée. Emmanuel Macron va-t-il réussir à rompre la malédiction de l'image en 2022 ?

