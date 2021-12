Covid-19 en France: le gouvernement tente de répondre aux critiques face aux nouvelles mesures

La crainte d’une explosion des arrêts maladie

Lundi, le gouvernement a annoncé une réduction du nombre de jours en isolement lorsqu’une personne est cas contact. Mais il reste les cas réels. Avec près de 100 000 contaminations chaque jour, le risque de paralysie du pays est une menace. La crise sanitaire a d’ailleurs fait bondir les chiffres de l’absentéisme au travail.

L’année dernière l’absentéisme a augmenté de 20% par rapport à 2019. Le nombre d’arrêts maladie en entreprise explose et nul doute que le variant Omicron particulièrement contagieux provoquera un prolongement de cette tendance. Les chefs d’entreprises craignent la rentrée de janvier. Le manque de main d’œuvre est déjà une de leurs principales préoccupations depuis plusieurs mois. Les retards de livraisons pourraient bien s’allonger. Et cela coûte aux entreprises: environ 108 milliards d’euros par an selon une récente étude. En France, les entreprises payent en fait un taux de cotisation d'accident du travail. Si le taux d'absentéisme augmente dans une société, son taux de cotisation évoluera lui aussi deux ou trois ans plus tard.

Le courtier Gras Savoye Willis Towers Watson a fait une estimation. Le coût complet pour une entreprise de 1000 salariés avec un taux d'absentéisme de 5% est compris entre 2 et 3 millions d’euros. Ces dernières semaines, c’est du jamais vu. Les arrêts de travail ont été multipliés par sept, une situation qui pourrait avoir un impact sur la croissance économique du pays.