Covid-19 en France: moins sensibles à Omicron, les tests antigéniques restent plébiscités

Les tests antigéniques de dépistage sont moins sensibles au variant Omicron qu'aux variants précédents du Covid-19. C'est l'avertissement donné mardi 28 décembre par l'Agence américaine du médicament. Pour autant, elle ne déconseille par leur utilisation et les juge quand même efficaces. Dans une pharmacie au sud de Paris, les tests antigéniques ont toujours la côte.

Avec Stéphane Duguet, du service France de RFI

La file d'attente pour faire un test antigénique s'étend jusqu'à la porte d'entrée de la pharmacie. Helder Pires passe les vacances à Paris avec ses deux petites filles. Avant de rentrer chez eux, en Suisse, tout le monde a droit à son écouvillon dans le nez. Il a choisi le test antigénique pour deux raisons.

« Il est moins cher, explique-t-il. Si je peux économiser là-dessus, je le fais. C’est aussi plus rapide. Les résultats, on les reçoit au bout de 15 minutes tandis que les PCR, je crois que c’est 24 ou 48 heures. »

Perception de la charge virale à un instant T

Mais attention, d'après l'Agence américaine du médicament, ce type de test détecte plus difficilement le variant Omicron. Le risque existe d'être faux négatif. De manière générale, le test PCR est ainsi plus fiable que le test antigénique.

« On perçoit la charge virale un peu plus tardivement que le PCR et quand quelqu’un vient de se faire contaminer, il peut être négatif à l’antigénique et positif au PCR, souligne Hervé Zibi, le directeur de la pharmacie. Mais il faut savoir que le résultat de l’antigénique, c’est un instant T. Si on a des symptômes qui arrivent quelques heures après avoir fait le test antigénique, il faut se protéger, mettre des masques ou s’isoler. C’est la prudence qui prévaut quoi qu’il arrive. »

En cas de doute, mieux vaut faire un test PCR, plus efficace pour détecter Omicron. Selon les scientifiques, le nouveau variant est responsable de l'explosion du nombre de cas de Covid-19 en France.

