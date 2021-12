Covid-19 en France: Paris et l’Île-de-France soumis à de nouvelles mesures à partir du 31 décembre

Pour faire face à la vague de contamination au variant Omicron, le port du masque en extérieur redevient obligatoire à Paris et une partie de la région Île-de-France dès ce vendredi 31 décembre. Une mesure prise mercredi soir par la préfecture de police de Paris.

Le port du masque obligatoire dans la rue s’appliquera à toute personne de plus de onze ans, sauf celles circulant en voiture, à vélo ou à deux roues. Les personnes pratiquant du sport ne sont pas non plus concernées par cette obligation, qui ne s’applique pas dans les bois de Boulogne et de Vincennes.

Plusieurs départements franciliens sont également visés par l’obligation du port du masque en extérieur. C’est le cas des Hauts-de-Seine, des Yvelines, du Val-de-Marne et de quelques agglomérations de l’Essonne. Dans certains endroits, la mesure ne s'applique toutefois qu'aux agglomérations ou centres des agglomérations.

Pour contrôler l’épidémie ce que l’on peut faire, c’est tester systématiquement, massivement, la population, dans les entreprises et les écoles par exemple, en faisant des tests groupés mais cela n’a jamais été fait en France. Le port obligatoire du masque, une mesure largement insuffisante selon l'épidémiologiste Catherine Hill

Des contrôles de police renforcés

Les autorités ont aussi annoncé d’autres mesures telles que la fermeture des bars et des restaurants de la capitale à 2h du matin. La vente à emporter et la consommation de boissons alcoolisées dans la rue, de même que les rassemblements festifs sont par ailleurs interdits vendredi à partir de 18h heures jusqu’au lendemain, à 6h du matin.

« Des contrôles réguliers et renforcés vont être mis en place », précise la préfecture de police de Paris et les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

La France enregistre record sur record de contaminations au Covid-19, avec 208 000 nouveaux cas en 24 heures annoncés le mercredi 29 décembre, après environ 180 000 pendant les vingt-quatre heures précédentes.

(avec AFP)

