Présidentielle 2022: la gauche française au pied du mur

Primaire qui divise, guerres d’ego qui hystérisent, attente de programmes qui s’éternise... C’est bien mal en point que la gauche entame la dernière ligne droite vers la présidentielle. Le mois de janvier pourrait toutefois clarifier les choses, car les candidats sont au pied du mur et leurs électeurs potentiels sont un peu perdus. C’est ce que révèle un sondage publié par le journal Libération.

« Divisés mais pas résignés. » C’est ainsi que le quotidien titre sur cette enquête réalisée par l’institut ViaVoice auprès de 569 électeurs de gauche. Divisés parce qu’à l’image des multiples candidatures, le vote de gauche en 2022 s’annonce particulièrement éparpillé. Selon 49% des sondés, les divisions de personnes bloquent toute possibilité de rapprochement. Résultat, il y a un problème d’incarnation de ce qui pourrait être un projet rassembleur de la gauche. Au point qu’un tiers des électeurs interrogés pourraient voter pour… Emmanuel Macron. Et dans ce marasme politique, seuls deux figures parviennent à surnager, révèle le sondage : Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira.

Christiane Taubira a un plan

L’ancienne ministre de la Justice a beau laisser planer le doute sur sa potentielle candidature, la tribune qu'elle a publié mercredi 29 décembre dans Le Monde ressemble beaucoup à un plan de bataille pour préparer une éventuelle union. L’ex-garde des Sceaux estime que les convergences entre les différentes candidatures de gauche sont suffisantes pour gouverner ensemble. Elle cite la défense des services publics, de l’Éducation nationale, la lutte pour le climat, l’égalité hommes-femmes, la justice sociale et fiscale. Une feuille de route largement assez étoffée pour afficher un front uni à la présidentielle…

Et pour ce qui divise, - l’Europe par exemple ou la réforme des institutions -, Christiane Taubira propose d’en passer par des référendums une fois la conquête du pouvoir achevée. Une stratégie qui n’est pas nouvelle à gauche. C’est ce chemin qui avait été emprunté par les socialistes et communistes en 1981, puis par la gauche plurielle en 1997.

Un chemin étroit pour 2022

Ce n’est même plus une ligne de crête, c’est un fil de funambule qui pourrait mener à l'union des gauches puis à une éventuelle victoire. Aujourd’hui, seul Jean-Luc Mélenchon dépasse parfois les 10% d’intentions de vote. Et pour une bonne partie des socialistes, écologistes et communistes, il est hors de question de voter pour le candidat Insoumis, qui d’ailleurs ne cherche pas particulièrement à les séduire.

C’est là qu’une potentielle candidature Taubira pourrait venir rebattre les cartes. Elle dispose d’une forte popularité auprès des électeurs de gauche toutes tendances confondues. C’est d’ailleurs elle qui arrive en tête des personnalités incarnant le mieux l’avenir de la gauche, selon le sondage ViaVoice. Sauf qu’elle n’a pour l’instant ni parti ni programme établi, et qu’elle n’est toujours pas officiellement candidate. Ce que ne manquent pas de rappeler les Yannick Jadot, Anne Hidalgo et autres Jean-Luc Mélenchon.

La primaire populaire, espoir et incertitude

L'organisation du 27 au 30 janvier d'une primaire populaire rassemblant dix personnalités de gauche dont Christiane Taubira et Anne Hidalgo suscite un certain espoir parmi les électeurs interrogés par ViaVoice, deux tiers d’entre eux soutiennent ce projet. Si Christiane Taubira remporte cette consultation, il pourrait alors se former derrière elle une première alliance avec, par exemple, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg. Ce qui aurait pour conséquence de mettre la pression sur Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui ont d’ores et déjà annoncé qu’ils refusaient de participer à la primaire.

Mais il peut y avoir un autre scénario : si Jean-Luc Mélenchon remporte cette primaire - car les organisateurs ont décidé de garder son nom parmi les dix choix proposés - l’Insoumis obtiendrait un succès très symbolique, tout en n’ayant pris aucun risque politique. Un coup de billard comme les apprécie Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu’on en reviendrait au point de départ : soit jusqu’à neuf candidatures de gauche et d’extrême gauche au premier tour de la présidentielle. Et toujours le même mal de tête pour les électeurs.

