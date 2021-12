Covid-19 en France: fêter le Nouvel An entre contaminés est-il sans risque?

Conséquence de la flambée des cas de Covid-19, ils sont nombreux à ne pas pouvoir fêter le passage à la nouvelle année ce vendredi soir. À moins de réveillonner entre personnes contaminées et sans symptôme. Mais est-ce sans risques ? Peut-on faire la fête entre personnes toutes positives au Covid-19 ?

Publicité Lire la suite

► ÀAvec Victor Missistrano, du service France de RFI

L'idée semble astucieuse : pour ne pas passer le réveillon tout seul, passer la soirée uniquement avec des personnes positives au Covid-19.

Si pour le professeur Olivier Bouchaud, cette idée n’est pas saugrenue, le chef de service des maladies infectieuses au CHU de Bobigny émet des réserves. « Dans l'absolu on peut se dire : "Puisque tout le monde est contaminé, il n'y a pas beaucoup d'opposition à ce que les gens fassent la fête entre eux." Toute la problématique est que chez certaines personnes qui seraient immunodéprimées ou avec des facteurs de risque, ce n'est pas exclu qu'il puisse y avoir un surcontamination et une surinfection notamment d'un variant sur l'autre. Par exemple quelqu'un qui serait Covid au Delta pourrait être contaminé au Omicron. »

► À lire aussi : Covid-19 en France: moins sensibles à Omicron, les tests antigéniques restent plébiscités

Beaucoup d'incertitudes

Encore plus dubitative, Michèle Legeas, enseignante à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), expose les incertitudes qu'implique une réexposition au virus : « Il est très compliqué de dire que ce serait sans risque de réunir des personnes qui ont été simplement testées positives quasiment sans symptôme. On ne sait pas si être réexposé à une dose supplémentaire du virus va ou non conduire au débordement de leur réponse immunitaire. On ne sait pas aujourd'hui ce que donnerait l'exposition à de l'Omicron sur une personne faiblement symptomatique au Delta. »

Pour éviter les risques, il semble donc plus prudent de prendre son mal en patience et respecter l'isolement.

► À lire également : Covid-19: la France franchit le cap des 200 000 cas en 24 heures, le passe vaccinal à l'Assemblée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne