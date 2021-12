Présidentielle 2022: Valérie Pécresse tente d'exister sur le front sanitaire

La campagne présidentielle en France continue en pleine pandémie… Alors que l’exécutif est sur le devant de la scène face à la poussée fulgurante du variant Omicron dans le pays, Valérie Pécresse tente, elle aussi, d’exister sur le front sanitaire. La candidate de la droite a visité un centre de vaccination à La Baule.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à La Baule, Lucile Gimberg

Saluer le travail des soignants et administratifs qui sont sur le pont pour vacciner contre la montre pendant les vacances de Noël, c’était le premier objectif de Valérie Pécresse. Dans ce gymnase, ils font cinq cents injections par jour.

Accompagnée par le maire local, le sarkozyste Franck Louvrier, et par son ancien rival, Eric Ciotti, la candidate en profite aussi pour répliquer à la majorité qui l’a accusée d’être passive face à la progression du Covid dans sa région d’Île-de-France.

Appel à se faire vacciner

« C'est tout le contraire. La majorité a peut-être la mémoire courte : c'est moi qui aie apporté les tests, c'est moi qui aie apporté les masques dans ma région », répond Valérie Pécresse. Et elle appelle à la responsabilité : « Il faut se faire vacciner. Trop de lits de nos hôpitaux sont occupés par des personnes non-vaccinés qui sont en soins critiques. On est obligés de déprogrammer des opérations extrêmement importantes pour d'autres malades. »

Sur le plan logistique, l’adjointe au maire chargée de la santé à La Baule, Annabelle Garand, s’inquiète de la suite : « Si on raccourcit l'intervalle de rappel entre les deux injections et qu'on rajoute une quatrième dose, comment on fait logistiquement pour le gérer ? »

Tandis que sous une des tentes, le docteur Moron, réserviste, se montre, lui, plus philosophe : « On essaye de faire tous au mieux, les politiques comme les médecins. On s'adapte, on apprend, on progresse lentement, mais sûrement. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne