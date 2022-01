France: l'attribution de la Légion d'honneur à Agnès Buzyn passe mal auprès de l'opposition

Agnès Buzyn fait partie de la nouvelle promotion de la Légion d'honneur publiée au Journal officiel ce samedi 1er janvier. La nomination de l'ancienne ministre de la Santé aujourd'hui directrice exécutive de l'Organisation mondiale de la Santé est très critiquée par l'opposition.

Agnès Buzyn a été promue au rang de chevalier de la Légion d'honneur, elle fait partie des quelque 500 personnalités décorées en ce début d'année.

Mais sa promotion passe mal auprès de l'opposition. Car Agnès Buzyn été mise en examen par la Cour de justice de la République en septembre 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de la crise sanitaire. Et les commentaires ont donc fleuri pour dénoncer l'attribution de cette distinction à la ministre de la Santé démissionnaire.

À l'extrême-droite, le porte-parole du Rassemblement national Julien Sanchez met en cause l'exécutif et pose une question : « Plus cynique et déconnecté qu'Emmanuel Macron ça existe ? »

La Ministre de la Santé qui a déserté pendant la crise sanitaire est promue aujourd’hui 1er janvier 2022 au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur.

Tout un symbole.

Plus cynique et déconnecté qu’Emmanuel Macron ça existe ?pic.twitter.com/45PI9u2juK — Julien Sanchez (@jsanchez_rn) January 1, 2022

Même son de cloche pour le député européen du RN Thierry Mariani ou le président du mouvement Les Patriotes Florian Philippot, qui évoquent une « provocation ». De l'autre côté de l'échiquier politique, même émotion : le député de La France insoumise Éric Coquerel s'est dit « choqué » et l'ex-député écologiste Sergio Coronado a comparé cette nomination à un « crachat de la Macronie aux Français » en ce 1er janvier.

Agnès Buzyn dans la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier 2022. Sans doute pour sa gestion de la crise sanitaire?! Le crachat de la macronie ce 1 janvier aux Français. Le niveau de mépris commence fort! #Buzyn pic.twitter.com/atjBnvMxeF — Sergio Coronado🌻 (@SergioCoronado) January 1, 2022

2022 ne débute pas sous le signe de l'apaisement politique.

