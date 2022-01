France: le port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans dès lundi

À partir de ce lundi 3 janvier 2022, le port du masque est obligatoire à partir de six ans dans les lieux publics.

Les autorités françaises ont annoncé l'obligation du port du masque dès l'âge de six ans dans les lieux publics, et ce, dès lundi 3 janvier. Une mesure qui vise à freiner l'épidémie de Covid-19. Mais alors, qu'en pensent les parents ?

C'est une nouvelle mesure de restriction qui doit s'appliquer dans près de 50 départements en France : le masque obligatoire pour les enfants dès six ans dans de nombreux lieux publics.

Et si cette mesure ne fait pas l'unanimité, elle est juste selon Elisa, 38 ans, mère de deux enfants, qui ne devrait pas voir ses habitudes changer. « Nos enfants portent déjà le masque à l'intérieur que ça soit dans les lieux publics, dans le train, dans les magasins ou quoique ce soit. Et vu le taux d'incidence chez les enfants, je trouve ça complètement normal qu'il le porte. »

Un avis partagé par son mari, Bertrand, 40 ans, qui estime que cela pourrait permettre de freiner l'épidémie. « La situation est ce qu'elle est. On subit ce virus qui n'arrête pas de nous embêter. Et du coup, il faut qu'on protège à la fois nos enfants et le reste des gens. »

Une contrainte pour certains enfants

Chloé, 33 ans, s'inquiète quant à elle pour sa fille Philippine, 6 ans, pour qui le masque est devenu une véritable contrainte : « Elle en a marre. Et je comprends, c'est beaucoup pour eux. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes. Et le vrai problème selon moi, ce sont les personnes non-vaccinés. »

D'après le gouvernement, le taux de vaccination chez les enfants est encore trop faible, d'où la mise en place de cette mesure. Pour l'instant, parmi les enfants âgés entre 5 et 11 ans, 64 000 ont été vaccinés.

