France: un hiver doux et l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947

Dans l'Hexagone, les températures ont été pendant huit jours cinq degrés plus chauds que la normale.

Un début d’hiver particulièrement doux : les températures en France métropolitaine sont 10 à 12 degrés plus élevés que les normales de saison. Selon Météo France, la dernière semaine de l’année a été la plus chaude depuis 1947.

Ce record de douceur concerne tout l'Hexagone, les températures ont été pendant huit jours cinq degrés au dessus de la normale. Cette fin d'année 2021 se place ainsi sur la première marche du podium des hivers les plus doux, devant 2002 et 2015.

Des records ont été battus, par exemple à Nîmes, avec 20,9°C enregistrés le 29 décembre (mesures faites depuis 1922) à Marseille-Marignane avec 20,7°C relevés le 30 décembre (mesures faites depuis 1922), ainsi que des nuits très douces comme à Perpignan avec 16,9 °C le 29 décembre (les mesures remontant à 1924).

Alors, comment expliquer ce temps printanier ? « La douceur hors saison s’explique par une situation météorologique particulière qui s’est déjà observée et qui n’est pas inédite, explique François Jobard, prévisionniste à Météo France. On a eu des courants de sud-ouest dépressionnaires et humides. On a aussi parlé de rivières atmosphériques pour décrire un transport d’humidité qui s’est fait depuis les Caraïbes. »

Des périodes douces accentuées par le réchauffement climatique

Il y a toujours eu des périodes douces en hiver, mais avec le réchauffement climatique actuel, ces périodes douces prennent d’autres proportions. Cela a pu être observé sur une grande partie de l’Europe de l’ouest: en Espagne (en Galice, à La Corogne jamais il n'avait fait aussi doux -23°- depuis 1930), mais aussi en Belgique où il y a eu des records de douceurs nocturnes.

« Ces vagues de douceur en hiver sont le marqueur du changement climatique, c'est cohérent avec la raréfaction des vagues de froid, la dernière en France remontant à février 2012 », explique Christine Berne climatologue chez Météo France. Et pour François Jobard, c’est un phénomène qui sera amené à se reproduire de façon très probable.

Ces vagues de douceur hivernale n'ont pas d'impact sur la santé, contrairement aux canicules ou aux vagues de froid. En revanche, elles ont un impact sur l'enneigement, les risques d'avalanche, la fonte des neiges avec des risques de crue et sur la végétation et l'agriculture, car la végétation peut démarrer son cycle de croissance et être touchée ensuite par du gel.

