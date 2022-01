France: l'examen du projet de loi sur le passe vaccinal suspendu à l'Assemblée

Reportage à l'Assemblée nationale, Pierre Olivier

Un gouvernement déconnecté des Français, prêt à tout pour mieux les contrôler. Cétait en substance l'angle d'attaque de la députée et candidate à la présidentielle pour la formation Rassemblement national, Marine Le Pen, ce lundi face au gouvernement.

Autre charge, des Républicains cette fois-ci. Le député Aurélien Pradié, porte-parole de Valérie Pécresse, a insisté sur la perte de confiance des Français envers l'exécutif.

Il vous manque aujourd'hui le plus essentiel, c'est la confiance. Vous devez nous entendre, parce que lorsque dans quelques mois, nous sortirons de cette crise-là, nous aurons, non seulement en matière de santé publique, mais en matière de démocratie, une sacrée gueule de bois

Imperturbable face aux députés, Olivier Véran, ministre de la Santé, a simplement concédé des privations de libertés.

À chaque fois que nous avons mis en place des outils qui étaient fortement incitatifs, il est vrai, qu'ils pouvaient entraîner des privations de libertés; il est vrai, à chaque fois, nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de Français qui se faisaient vacciner. Et qui ont ainsi, et ils ne le savent pas, sauvé leur propre vie