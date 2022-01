France: hausse des prix pour certains journaux en kiosque

Si vous avez l’habitude d’acheter votre journal en kiosque en France, certains journaux ont augmenté leur prix en ce début d’année 2022. En cause, il y a le coût des matières premières, et un secteur en difficulté.

Publicité Lire la suite

En général, la hausse remarquée est de 20 centimes d’euros. Pour Le Journal du Dimanche ou le quotidien régional La Montagne, le prix du journal en kiosque a déjà augmenté. Le quotidien national le plus lu et le plus diffusé en France est également concerné, puisqu’à partir du 4 janvier, vous devrez dépenser aussi 20 centimes de plus de pour vous acheter votre journal Le Monde.

►À lire aussi : Covid-19 : la pandémie entraîne une pénurie dans la filière papier et carton

En cause, il y a la même raison pour tous ces journaux : une hausse inédite des coûts des matières premières, et particulièrement du papier. En un an, les professionnels du secteur ont remarqué une hausse de 40% de son prix, et selon les prévisions, cela ne devrait pas s’arranger au cours des prochains mois. À la tête du quotidien Le Monde, on l’assure : cette hausse brutale est susceptible de remettre en question l'équilibre tout entier de l’édition papier du journal.

Transition numérique

Cette hausse du prix du papier pourrait effectivement avoir un impact à terme sur le modèle de diffusion de journaux qui ont réussi leur transition vers le numérique, mais qui voient leurs tirages papiers baisser au fil des années.

Pour les annonceurs, la publicité papier est devenue trop chère et on préfère désormais se tourner vers les supports numériques. Et face à cela, les médias sont bien obligés de s’adapter en montant leurs prix.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne