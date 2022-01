Manifestation dans les rues de Paris pour remettre la question du logement sur le devant de la scène

Réquisition, c'était le mot d'ordre de la manifestation qui s'est tenue dimanche 2 janvier devant l'Hôtel de ville de Paris. Alors que l'Insee a recensé près de 3 millions de logements vacants en France, le cortège réclamait des mesures fortes pour garantir un accès à un logement décent pour tous.

Publicité Lire la suite

Ils étaient près de 200 à sillonner les rues du centre-ville de Paris, dimanche, au départ de l'Hôtel de ville. Organisée par la DAL, l'association Droit au logement, la manifestation avait pour objectif de remettre la question du logement sur le devant de la scène.

« Entre ceux qui sont à la rue et ceux qui sont dans les logements insalubres ou dans des situations de précarité de foyer, c’est énorme le nombre de gens qui sont dans cette situation. » Habitant en banlieue parisienne, Najat Guerrib a fait le déplacement pour exprimer son ras-le-bol, après plusieurs années d'attente pour un nouveau logement social : « On est retraités moi et mon mari. J’habite un logement au rez-de-chaussée, pollué, trop de bruit. Et ça fait quand même six ans que j’ai fait ma demande, et rien ! »

Le débat politique en ligne de mire

Selon l'Insee, environ 3 millions de logements sont actuellement vacants en France. Un chiffre qui fait grincer Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association Droit au logement : « Une des mesures à prendre, c’est mener une politique active de mobilisation des logements vides, qui nécessite trois types d’action : la réquisition sur des biens spéculatifs, la taxe sur les logements vacants et, la troisième mesure est une mesure incitative pour encourager les propriétaires afin d’avoir des garanties par des associations pour louer leurs biens, récupérer un peu d’argent. »

À quatre mois de l’élection présidentielle, le souhait des manifestants est donc que le sujet puisse trouver refuge dans le débat politique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne