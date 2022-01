Rentrée scolaire en France et Covid: le protocole sanitaire revisité inquiète les enseignants

C’est la rentrée scolaire ce lundi 3 janvier. Après deux semaines de vacances de fin d'année, 12,5 millions d'élèves retournent sur les bancs de l'école. Une rentrée en pleine vague Omicron, un variant extrêmement contagieux. Malgré un protocole sanitaire à l'école revisité par le gouvernement, les enseignants se disent inquiets de la situation.

Désormais, si un cas positif au Covid-19 est détecté dans une classe, les autres élèves devront faire trois tests en quatre jours pour rester à l’école. Une décision qui ne rassure pas les enseignants, comme l'indique Guislaine David, porte-parole du syndicat SNUipp-FSU : « Ils ne nous rassurent pas vraiment parce qu’on sait que ça va être très compliqué de mettre en place ces tests à J+2, J+4 pour les parents. Et puis, on aura tout à gérer, c’est-à-dire gérer les retours, les tests négatifs, si les enfants reviennent sans, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça risque d’être l’usine à gaz au vu du nombre de tests qui vont être réalisés et au vu du nombre de cas positifs qu’on aura dans les écoles. »

Depuis quelques jours déjà, certains collègues savent qu’ils ne pourront pas reprendre demain parce qu’ils sont positifs, il y aura donc des classes sans enseignants dès demain … #Covid19 #ProtocoleTousInfectes https://t.co/o5nvVCeK8d — Guislaine David (@guislainedavid) January 2, 2022

Inciter à la vaccination

Pour la syndicaliste, il aurait fallu maintenir la règle de la fermeture des classes dès qu'il y a un élève contaminé au Covid-19 : « On demande toujours à revenir à la règle : un cas positif dans une classe, on ferme la classe. Les élèves sont mis à distance pendant sept jours. Au moins, on évite les contaminations. Parce que là on sait qu’on aura des enfants qui reviendront et qui potentiellement seront positifs à J+3, mais pas testés à ce moment-là et donc du coup qui contamineront les autres élèves. »

Pour le ministère de l'Éducation nationale, la multiplication des tests plutôt que la fermeture systématique des classes est une façon d'inciter à la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

