Féminicide de Mérignac: 6 policiers répondent de fautes et erreurs d'appréciation devant un conseil de discipline

Les fonctionnaires de police devront s’expliquer sur les multiples dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de Chahinez Daoud, le 4 mai 2021, brûlée vive en pleine rue, à Mérignac, près de Bordeaux, par son mari.

Chahinez Daoud avait déposé plainte contre son mari deux mois avant d’être tuée. À peine sorti de prison où il avait purgé une peine pour violences conjugales, cet homme, dont elle était séparée avait déjà recommencé à l’agresser.

Ce 4 mai, à Mérignac, il s’en prend une nouvelle fois à la jeune femme âgée de 31 ans. Il tire sur elle… la blesse… puis la brûle vive, en pleine rue. Chahinez Daoud était la mère de trois enfants.

Un rapport de l’IGPN, la « police des polices » a, par la suite, mis en évidence de nombreuses erreurs commises par plusieurs agents. Une fiche de signalement pour « violences faites aux femmes » mal remplie, une plainte pas jointe à la procédure adressée au tribunal ou bien encore aucune action pour tenter de localiser le mari violent.

L’IGPN préconisait des sanctions légères. Fait rare, le directeur général de la police nationale a décidé de frapper plus fort : 4 officiers et commissaires ainsi que deux brigadiers ont donc été traduits en conseil de discipline. Un septième homme, le policier qui a pris la plainte de Chahinez Daoud, a lui déjà été convoqué et radié en raison d’une condamnation à huit mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse.

Les sanctions susceptibles d'être proposées par les instances disciplinaires seront ensuite transmises à la Direction générale de la police nationale (DGPN) qui décidera de les valider ou non.

