Les oppositions outrées par les propos de Macron sur les non-vaccinés, la majorité fait bloc

Les réactions, outrées pour la plupart, continuent de se multiplier après les déclarations chocs d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés dans un entretien accordé au Parisien. De l'extrême droite à l'extrême gauche les condamnations sont unanimes, et dans la majorité, on se fait discret.

Publicité Lire la suite

Inouï, scandaleux, consternant, cynique, cruel... les candidats à l'élection présidentielle ne manquent pas d'adjectifs pour condamner les propos d'Emmanuel Macron, à l'image de Marine Le Pen : « Pas les contraindre, ça a été le choix du président. Maintenant, non seulement il les contraint, mais en plus il les insulte. Il est garant de la cohésion nationale, et il a oublié cela. Et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale. »

Un faux pas dans lequel comptent bien s'engouffrer les rivaux du chef de l'État, rapporte Aurélien Devernoix, du service Politique. « Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris, je veux y mettre fin. Je suis d’ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui, visiblement, ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui » , affirme Valérie Pécresse, candidate de la droite.

L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre et non contraindre en matière de vaccination. Avec son interview on voit que #Macron veut contraindre par une forme de punition collective. #ConfPresseMelenchon — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 5, 2022

La majorité derrière Macron

Du côté de la majorité, on fait front. Pas question de se désolidariser de la parole présidentielle, même si certains, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ne semblent pas particulièrement convaincus par la forme. « Moi, je comprends assez bien cette idée, dit Édouard Philippe. Là, il s’est exprimé de façon familière et je pense que tout le monde a compris ce qu’il voulait entendre. Écoutez, c’est lui qui dira s'il le regrette ou s'il ne le regrette pas. Mais en tout cas ce qui est clair, c’est qu’on a compris ce qu’il voulait dire. »

La polémique risque toutefois de peser sur la loi instaurant le passe vaccinal. Censé entrer en vigueur le 15 janvier, le texte a de nouveau été malmené mardi soir à l'Assemblée nationale et doit encore passer les écueils du Sénat et du Conseil constitutionnel.

► À écouter aussi : F. Portelli (LR): « Les propos d’E.Macron, traduisent une volonté d’humilier, c'est inacceptable »

► Les propos du président sont aussi à la Une de la revue de la presse du jour

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne