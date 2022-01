Présidentielle française: Éric Zemmour présente ses vœux et son plan de bataille à ses militants

Éric Zemmour salue ses partisans après avoir prononcé ses vœux du Nouvel An lors d'une conférence de presse à Paris le 4 janvier 2022.

Malgré la flambée de Covid, Éric Zemmour a rassemblé plusieurs centaines de ses militants et sympathisants, mardi 4 janvier à Paris, pour leur présenter ses vœux, ou plutôt son plan de bataille pour la présidentielle.

« Décidemment, cette nouvelle année commence très bien ! » Bronzé et souriant, Éric Zemmour le reconnaît bien volontiers, il s’est reposé durant la fin d’année. Ses dernières vacances, annonce-t-il, « car pendant 100 jours, puis pendant cinq ans, nous allons convaincre puis sauver la France. »

Éric Zemmour en est persuadé, le vent souffle en sa faveur et il est en train de ramener les égarés : « Certains d’entre vous viennent des Républicains. De plus en plus nombreux depuis la défaite de mon ami Éric Ciotti. »

De plus en plus nombreux, mais derrière quel programme ? Éric Zemmour préfère disserter sur les pièges que ses adversaires, il en est sûr, sont en train de fomenter contre lui. Pour les mesures, il faudra patienter : « Oui, bien sûr, nous ferons des propositions sur tous les thèmes. Mais les autres veulent réformer la France, nous, nous voulons sauver la France. »

En quête de l'électorat rural

Dans l’assemblée, la confiance règne comme l’explique Silvio, sympathisant du polémiste au micro d'Aurélien Devernoix du service Politique : « Moi, je suis joueur de football. Avant de commencer un match, j’y crois. Donc, voilà, là c’est la même chose. L’enthousiasme est là et on a encore eu la preuve ce soir. »

Un enthousiasme qu'Éric Zemmour veut désormais diffuser au-delà de son électorat urbain et conservateur. Il entame, vendredi, à Châteaudun une tournée des petites villes et des zones rurales.

