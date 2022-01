Présidentielle française: comment Valérie Pécresse voit sa campagne en plein Covid?

À moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle en France, la candidate LR Valérie Pécresse a inauguré mardi 4 janvier son QG de campagne à Paris. Un espace de coworking de 1 500 m2 à la décoration branchouille et une équipe très large pour donner une place à toutes les figures et sensibilités de la droite et ainsi s’assurer de leur soutien. Une inauguration sans militants, crise sanitaire oblige, pour donner le coup d’envoi d’une campagne qui, elle aussi, aura une allure toute particulière puisqu’elle aura lieu en pleine pandémie.

Des jauges dans les salles et le passe sanitaire exigé à l’entrée. Pour cette campagne présidentielle sous Covid, Valérie Pécresse promet d’être exemplaire, mais elle avertit : « Si cette campagne ne ressemblera assurément à aucune autre, la pandémie ne doit en aucun cas mettre sous cloche les nombreuses questions économiques, sociales, culturelles, identitaires, que les Français se posent. »

Sans grands rassemblements populaires, comment donner l’élan indispensable aux militants et sympathisants qui font ensuite le travail de terrain ? « C’est vrai que quand on est un élu, un militant politique, le meeting, la réunion publique, c’est un passage obligé, c’est un moment de ferveur, c’est un moment de cohésion qui donne envie de se dépasser davantage dans une campagne électorale, affirme Robin Reda, député et membre de son équipe, au micro de Lucile Gimberg du service Politique. Ces moments-là, on pourra les avoir en plus petit comité. »

L'importance des médias

Nous ferons une campagne « d’hyper-proximité », promet la candidate LR. Porte-à-porte, petites salles, et des orateurs régionaux pour assurer un maillage fin du territoire. « On va se déployer partout dans les départements, aller rencontrer les habitants, c’est comme ça que cela se passe, explique le député du Lot et l’un des porte-paroles Aurélien Pradié, figure de la nouvelle garde de la droite. Nous, on n’est pas là pour faire de la com’ à distance. »

Il faudra pourtant aussi être présent dans les médias, assurent les équipes de Valérie Pécresse. À la télévision d’abord, principale source d’information politique pour les Français. Et puis sur les réseaux sociaux. Avec tous les biais que peut signifier une campagne par écrans interposés.

