Cookies: la France inflige de lourdes amendes à Google et Facebook

Le montant de l'amende infligée à Google est un record toutes catégories pour les sanctions imposées par la gardienne de la vie privée des Français. LIONEL BONAVENTURE/AFP

Texte par : RFI

La Commission informatique et libertés (Cnil) a condamné Google et Facebook à payer respectivement 150 et 60 millions d'euros pour leurs pratiques en matières de cookies, ces traceurs numériques utilisés notamment pour la publicité ciblée.