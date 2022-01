Passe vaccinal: Valérie Pécresse en porte-à-faux après le vote divisé des LR

L’adoption, mercredi soir 5 janvier, en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal a montré les divisions qui existent au sein des parlementaires Les Républicains à ce sujet.

Vingt-huit députés pour, 24 contre et 22 abstentions, sans compter les nombreux absents. Le patron de la droite à l’Assemblée a beau dire, les députés LR ont agi en ordre dispersé lors du vote sur le passe vaccinal.

Ces divisions étaient déjà apparues lundi, au début de l’examen du projet de loi, mais les déclarations fracassantes d’Emmanuel Macron contre les non-vaccinés n’ont fait que les renforcer. C’était d’ailleurs un des objectifs du chef de l’État : forcer ses rivaux à la présidentielle à choisir un camp.

Soit les députés de la droite votaient pour le passe vaccinal et donc, en creux, pour la stratégie du président « d’emmerder » les non-vaccinés. Soit ils votaient contre et se retrouvaient poussés vers le banc des antivax et des « irresponsables », selon les termes d’Emmanuel Macron.

De quoi mettre Valérie Pécresse dans l’embarras. La candidate LR est favorable au vaccin et elle s’est prononcée pour le passe vaccinal, mais elle essaye aussi de se démarquer du président et de sa gestion de la crise sanitaire. Un « en même temps » que Macron veut dépeindre en confusion pour écarter cette concurrente sérieuse et réactiver son duel avec l’extrême droite.

