Présidentielle française: Jadot ne veut plus «jouer défensif»

Malgré le paysage morcelé à gauche, Yannick Jadot est déterminé à tracer son sillon. Peu importe les appels au rassemblement : pour son premier déplacement de l’année, le candidat écologiste EELV à la présidentielle française s’est rendu à Bordeaux pour échanger avec des étudiants et des apprentis. Écologie, discriminations, précarité, Yannick Jadot veut être celui qui porte les combats de la jeunesse.

Avec notre envoyé spécial à Bordeaux, Anthony Lattier

Oui à la légalisation du cannabis. Petit succès d’estrade pour Yannick Jadot devant 400 étudiants de Sciences Po Bordeaux : « Combien d’entre vous ont déjà fumé une fois ? Moi, je n’ai pas de problèmes ». Le candidat veut se faire connaître des jeunes. Et il y a encore du travail reconnaît Simon, étudiant, militant des Jeunes avec Jadot : « En fait, on s’est rendu compte quand on allait leur distribuer des tracts pour le meeting d’aujourd’hui, quand on leur montre sa photo, ils ne reconnaissent pas le visage. Donc, c’est un peu dommage, parce que cela veut dire qu’il y a beaucoup de travail à faire ».

Proposer un projet « enthousiasmant »

Du travail aussi pour s’imposer à gauche, dans une campagne plombée par la multiplication des candidats. Un sujet sensible : « Ah, mais c’est marrant ça ». Ce qui commence à l’agacer, ce sont les appels de ses concurrentes à gauche pour participer à une primaire. Non, c’est non... Anne Hidalgo ? Christiane Taubira ? Elles doivent se retirer, dit-il en substance : « Que celles et ceux qui sont un peu perdus en politique prennent leurs responsabilités, reconnaissent les difficultés qu’ils ont aujourd’hui à proposer un projet enthousiasmant pour les Françaises et les Français. Moi, mon sujet, ce n’est pas de sauver le Parti socialiste. C’est de sauver le climat, c’est de sauver le vivant, c’est de sauver la France ».

Yannick Jadot hausse le ton : « Ne pas jouer défensif », voilà sa résolution pour 2022.

