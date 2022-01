Épidémie de Covid-19: en France, les files d'attente devant les laboratoires s'allongent

Alors que l'épidémie de coronavirus flambe en France et que les dernières directives sanitaires imposent toujours plus de tests de dépistage, la queue devant les laboratoires s'allonge. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé huit millions de tests PCR ou antigéniques réalisés la semaine dernière dans le pays. Un nombre sans précédent. Ce qui crée une certaine tension dans les laboratoires qui tentent de faire face.

Avec notre envoyée spéciale à Remiremont, Jeanne Richard

Dans cette petite ville des Vosges, dans l'Est de la France, le laboratoire ne désemplit pas. Parfois la queue s'allonge dans la rue sur des mètres. Cette mère de famille venue faire tester sa fille cas contact au collège prend son mal en patience : « Il faut le faire pour se protéger et protéger les autres, on n’a pas le choix. Mais, après il faut pouvoir se libérer, il faut trouver de la place pour les rendez-vous. »

A l’accueil, une technicienne estime que 70 à 80% des patients qui se présentent chaque jour viennent pour des tests de dépistage du Covid-19 : « On essaie d’adapter au mieux pour un minimum d’attente, mais je reconnais qu’il y a une telle affluence actuellement avec les nouvelles mesures que oui, ça finit par être un travail à la chaîne. »

« On fait le maximum »

Bien en vue sur son bureau, une affiche « Stop aux violences » : « Stop violences, dit-elle, c’est une façon de se protéger pour éviter justement après un certain temps d’attente d’avoir des réflexions désagréables ou des comportements désagréables. Cela permet de dire qu’on fait le maximum. Mais du patient, on attend de la patience et on attend surtout de la compréhension par rapport à toute cette demande à l’instant présent ».

Mais parfois, la situation devient explosive : insultes, agressions... Certains laboratoires ont dû recruter des vigiles ou ont fait appel à la police pour gérer l'afflux de patients.

Omicron, dernier variant avant la fin de la pandémie ? L'hypothèse circule depuis quelques jours notamment dans la bouche d'Olivier Véran. Le ministre français de la Santé a laissé entendre que la cinquième vague pourrait être la dernière, à cause du haut niveau de contamination dû à Omicron et par ricochet, du haut niveau d'immunité pour ceux qui auraient été infectés.

Sauf que ce n'est pas vraiment le scénario retenu par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour le chef des opérations d'urgence, Mike Ryan, tant que les vaccins manquent dans les pays pauvres, le Covid-19 trouvera un moyen de se propager :« Très honnêtement, c'est un vœu pieu. Il y a encore des milliards de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, il y a plein de possibilités pour que le virus se propage et mute encore. On espère que ça n'arrivera pas. Mais nous n'en faisons pas assez pour cela. Notamment quand on regarde l'inégalité d'accès aux vaccins. Déjà avec le variant Delta, je me rappelle que certains scientifiques avec lesquels on discutait nous disaient "C'est la version la plus aboutie du Covid qu'on ait vue. On ne voit pas comment il pourrait évoluer encore plus". Et pourtant... C'est ce qui s'est passé. On a le droit d'espérer. Mais nous n'en faisons pas assez, au niveau mondial, pour affirmer qu'il n'y aura pas d'autres variants ».

