Emmanuel Macron désigné «personnalité de l'année» par le monde du vin

La « Revue du vin de France » (RVF) a décerné ses grands prix de l’année. Parmi les treize lauréats, le président français Emmanuel Macron nommé Personnalité de l'année 2022 pour son action en faveur du monde des vins. Une première et une façon de mettre en avant les exportations de vins et spiritueux français, dont l’exécutif se veut le fervent supporter.

Quand la diplomatie apporte des solutions aux différends géopolitiques, la filière du vin applaudit, estime Denis Saverot, directeur de la rédaction de la Revue du vin de France : « Il y a eu la crise du Brexit, également aux États-Unis l’affaire des taxes Trump, tout cela a considérablement compliqué les affaires et les exportations pour nos vignerons », explique-t-il.

Et ce n'est pas Frédéric Zeimett qui le contredira. Directeur du champagne Leclerc Briant, il attend l'abolition de la loi russe qui prive ses vins de leur appellation. « On peut toujours faire un peu de moulinets de bras côté russe, mais je crois qu’il y a une sorte de compromis qui sera trouvé dans l’intérêt de tout le monde. »

Problèmes d'approvisionnement

Après un 2020 désastreux, la reprise économique est là. Problème : les chaînes d’approvisionnement ne suivent pas. Vincent Labergère, directeur du Château de Rayne Vigneau dans le Bordelais, est inquiet. « C’est inquiétant parce qu’il y a toujours des problèmes de conteneurs. Les prix globalement augmentent de façon déraisonnable au niveau des conteneurs, au niveau de toutes les matières sèches. Et deuxièmement, une problématique qui est liée elle au climat avec les pertes de récolte qui ont été très importantes en 2021 », souligne-t-il.

Les exportations de vins et spiritueux occupent le deuxième poste sur la balance commerciale de la France. Elles rapportent entre 10 et 13 milliards d'euros par an.

