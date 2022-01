Après les propos d'Emmanuel Macron, les anti-passe se remobilisent dans la rue

Plusieurs manifestations contre le projet de passe vaccinal se sont déroulées ce samedi à travers la France, quelques jours après les déclarations controversées du président Emmanuel Macron sur les non-vaccinés.

Publicité Lire la suite

Les plus respectueux font « non » de la tête pour exprimer leur refus de parler aux journalistes. Les plus virulents les insultent copieusement. Ce samedi, ils sont une poignée à manifester place de Catalogne, dans le XIVe arrondissement de Paris. L'un d'eux, déguisé en Gaulois, brandit une pancarte qui clame : « On emmerde le roi ».

Cet ancien Gilet jaune n'a pas apprécié les récents propos d'Emmanuel Macron sur sa volonté « d'emmerder » les non-vaccinés en « limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale ». Des propos qu'il a dit assumer « totalement » vendredi.

« Je suis un citoyen français et je n'aime pas trop qu'on me parle comme ça, explique ce manifestant au micro de notre envoyée spéciale, Laurence Théault. Ça fait trois ans que je bats le pavé, régulièrement. C'est un pouvoir qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie comme la nôtre ».

« Tendue »

Plusieurs rassemblements contre le passe vaccinal ont ainsi été organisés dans la capitale. La plus importante a rassemblé quelques milliers de personnes à l'appel des Patriotes du candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot. Ils ont défilé, sous la pluie, depuis la place du Palais royal jusqu'à la place Vauban derrière les Invalides. L'ancien bras droit de Marine Le Pen a dénoncé « le pays de la tyrannie, de la ségrégation, où on met à part des millions de gens ».

La manifestation avait des allures de meeting politique, plusieurs personnalités d'extrême droite venant apporter leur soutien aux manifestants : via message vidéo, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, le très conservateur Jean-Frédéric Poisson, soutien d'Eric Zemmour, ou l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon.

Une source de police citée par l'AFP a qualifié ce rassemblement de « tendu ». Tout comme celui tenu boulevard de l'Hôpital (dans le sud-est de Paris), à l'initiative de gilets jaunes, avec « des velléités de certains membres radicaux de faire bouger la manifestation, mais cela a été vite contenu », selon cette même source.

Plus de 100 000 manifestants à travers la France

À Lyon, une petite foule de manifestants de tous âges et peu masqués s'est rassemblée dans une ambiance bon enfant sur la place Bellecour, en centre-ville. Parmi eux quelques Gilets jaunes, des drapeaux tricolores et un rouge de la CGT. Slogans dénonçant « l'apartheid social » et huées contre le président Emmanuel Macron et son Premier ministre ont ponctué la manifestation.

Dans l'Est, 1 250 manifestants ont défilé à Colmar et 1 900 à Mulhouse, selon la préfecture du Haut-Rhin. Ils étaient 1 500 à Strasbourg, selon la préfecture du Bas-Rhin.

Au total, 105 000 personnes ont ainsi manifesté à travers la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation en net rebond par rapport à la dernière, le 18 décembre, qui avait rassemblé 25 500 personnes. Les autorités avaient dénombré 121 000 manifestants contre la vaccination et le passe sanitaire sur l'ensemble du territoire le 11 septembre dernier, et quelque 237 000 participants le 7 août.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne