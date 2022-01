En Vendée, Éric Zemmour en défenseur des racines chrétiennes de la France

Éric Zemmour était aux Sables-d'Olonne, samedi 8 janvier, alors que Marine Le Pen est attendue sur place la semaine prochaine. Dans cette ville vendéenne, une statue de l'archange Saint-Michel doit être déboulonnée après une décision du tribunal administratif de Nantes au regard de la loi de 1905 sur la séparation entre l'Église et de l'État. Plusieurs collectifs ont vu le jour pour défendre cette statue. Le candidat d'extrême-droite a voulu apporter son soutien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Nantes, Matthieu Bonhoure

Des centaines de personnes se tiennent serrées devant l'estrade, drapeaux français dans les mains. Éric Zemmour arrive sur une musique hollywoodienne. Puis il déroule un discours sur les guerres de religion en Vendée : « Ces terres vendéennes gorgées d’histoire... ».

Pour le candidat d'extrême droite, ce déboulonnage correspond à sa vision d'une France affaiblie : « Pour détruire un peuple, il faut détruire ses racines. »

Devant la statue, une haie d'honneur est formée pour accueillir le candidat. Céline est catholique, elle se sent écoutée : « En tout cas, c’est le seul qui se déplace aux Sables et qui vient défendre nos valeurs ici, qui vient défendre cette statue en l’occurrence. D’où ma présence ici ». Cette dernière est même déçue de ne voir personne d'autre venir les soutenir : « Vous en avez vu d’autres se déplacer ? Non. »

« Toujours cette volonté d’éradiquer les traditions et la religion chrétienne »

À son arrivée, Éric Zemmour est acclamé par la foule : « C’est le symbole de l’enracinement millénaire chrétien dans cette région et dans toute la France, lance-t-il. Et c’est toujours la même histoire. C’est toujours cette volonté d’éradiquer les traditions et la religion chrétienne du territoire vendéen et français en général. »

Quelques selfies, puis la rencontre se termine par une Marseillaise. Le but du candidat était bien de montrer son lien avec un thème qui lui tient à cœur : les racines chrétiennes de la France.

►À lire aussi : L’Europe doit-elle déboulonner ses statues du passé ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne