France: 100 millions d'euros de plus pour réhabiliter les friches industrielles

C’est l’annonce faite par le Premier ministre, Jean Castex, lors d’un déplacement samedi 7 janvier dans l’ancienne manufacture textile Cosserat à Amiens. Objectif : lutter contre l’artificialisation des sols et ses risques pour l’environnement.

Publicité Lire la suite

Cette nouvelle enveloppe de 100 millions d’euros porte à 750 millions le fonds dédié à la réhabilitation de 100 000 logements. Dans le cadre de son « plan friches 2021-2022 », l’exécutif veut recycler les logements et les friches abandonnés, à partir desquels il est en général compliqué de reconstruire, car il faut détruire et dépolluer.

Ce fond a déjà contribué à un millier de projets et sera pérennisé probablement jusqu’en 2026.

L’usine de textile spécialisée dans le velours, abandonnée il y a vingt ans, que le Premier ministre a visité à Amiens, sera transformée en 34 000 mètres carrés de constructions neuves, d’ici à 2025, avec près de 400 logements, des bureaux et des commerces.

La reconversion des friches est aussi un des leviers du gouvernement pour atteindre « zéro artificialisation » d’ici 2050. En France, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels sont artificialisés chaque année. C’est une des principales causes du changement climatique, de l’érosion et de la perte de biodiversité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne