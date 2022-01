Présidentielle française: Guillaume Peltier quitte Les Républicains pour Zemmour

Le député Guillaume Peltier, ex-numéro 2 du parti LR, annonce qu'il rejoint l'équipe de campagne d'Éric Zemmour dont il devient le porte-parole. Il s'agit du premier ralliement significatif pour l'ancien polémiste condamné pour haine raciale.

Retour à la case départ pour Guillaume Peltier. Biberonné chez les jeunes du Front national, passé au Mouvement national républicain de Bruno Mégret, puis par le souverainisme de Philippe de Villiers, l’actuel député du Loir-et-Cher avait changé de cap en 2009, pour rejoindre la droite traditionnelle. Il fut même porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy en 2012.

Mais l’ancien numéro 2 du parti n’était plus en odeur de sainteté depuis des mois chez LR. Après plusieurs sorties favorables à l’extrême droite, il a été totalement écarté des hautes sphères en décembre.

Éric Zemmour est « le seul capable de rassembler tous les électeurs de droite », affirme Guillaume Peltier pour justifier son énième transfert. Et il estime ne pas avoir de « garantie » que la candidate LR ne ralliera pas Emmanuel Macron au second tour. Le camp Zemmour se félicite de cette prise de guerre et y voit un « tournant ». Mais Peltier entraînera-t-il d'autres parlementaires et des électeurs LR derrière lui ?

À droite, on minimise

Les ténors de la droite, eux, minimisent et parlent d'une clarification sans surprise. Le patron de LR, Christian Jacob, a annoncé dans un tweet l'exclusion de Guillaume Peltier du parti, et le chef de file des députés Damien Abad lui a intimé de quitter le groupe LR pour siéger avec les non-inscrits – ce qu'il fera désormais.

« Il est isolé » et n'aura « d'influence que sur des militants radicalisés », tempère une cadre du parti. Conserver la droite dure, tentée par Éric Zemmour, dans son escarcelle sera, en tous les cas, un défi pour Valérie Pécresse.

