Présidentielle sous Covid: Jean Castex invite les partis pour discuter de l'organisation du scrutin

Alors que la flambée du variant Omicron ne faiblit pas en France, une réunion a eu lieu ce mardi 11 janvier par visioconférence entre le gouvernement, les candidats et des représentants de partis politiques pour discuter de l’organisation de l’élection présidentielle.

L’inquiétude grandit parmi les partis politiques sur l’organisation de la présidentielle et de la campagne électorale en cours. Le gouvernement a donc invité les candidats et représentants des partis pour écouter leurs propositions sur l’organisation du prochain scrutin.

Remboursement des masques FFP2 distribués lors des meetings, purificateurs d’air dans les bureaux de vote, voire étalement sur plusieurs jours de l’élection présidentielle, les partis politiques sont arrivés avec plein de propositions auxquelles le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur se sont bien gardés d’apporter des réponses définitives.

La France insoumise a notamment réclamé « l'augmentation du plafond remboursable » des dépenses des candidats à la présidentielle « pour assurer les dépenses liées à la situation sanitaire » ou encore « l'augmentation du temps de spots de campagne sur les chaînes publiques et le financement par l'État de spots sur les chaînes privées ».

De son côté, la candidate RN Marine Le Pen s'est interrogée sur « les conditions d'application du télétravail aux salariés d'une campagne présidentielle » et sur « une jurisprudence de la Commission des comptes de campagne qui ne rembourse pas le flocage des bus », a précisé son directeur de campagne Christophe Bay.

Le sujet du vote par correspondance, catégoriquement refusé par la France insoumise, a également été abordé par le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui a également évoqué « un vote étalé sur plusieurs jours » et la nécessité d’accorder davantage de place à la communication des candidats dans les médias, comme demandé par la France insoumise.

Mise en place d’un comité de liaison Covid

Mais le but de la réunion était surtout d’annoncer la mise en place d’un comité de liaison Covid pour la présidentielle, qui sera dirigée par Jean-Denis Combrexelle. Le conseiller d’État rempile donc après avoir déjà été à la manœuvre lors des élections régionales et départementales l’an passé. Mais il l’a d’ores et déjà précisé : il ne sera pas décisionnaire, son rôle sera de favoriser la concertation, rapporte Aurélien Devernoix, du service politique de RFI.

Ce sera au final le gouvernement qui arbitrera. « Et il fera comme d’habitude ce qu’il veut », lâche un participant de la réunion. Mais pour l’instant, les oppositions préfèrent faire preuve de bonne volonté. À une exception près, Eric Zemmour a profité du moment pour interpeller Jean Castex, l’intimant de ne pas « emmerder les électeurs », faisant référence à la phrase polémique d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés.

La première réunion du comité de liaison Covid pour la présidentielle se tiendra ce vendredi a précisé Matignon.

