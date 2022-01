Procès du 13-Novembre: Mohamed Abrini interrogé sur son rapport à la religion

Une nouvelle étape au procès des attentats du 13 novembre, qui a pu reprendre son cours normal, maintenant que Salah Abdeslam a été déclaré guéri du Covid-19 et apte à comparaître. Les accusés vont désormais être interrogés sur le fond du dossier, à commencer par leur rapport à la religion. Premier entendu ce mardi 11 novembre, Mohamed Abrini, 37 ans, ami d’enfance de Salah Abdeslam et notamment accusé d’avoir accompagné les commandos à Paris la veille des attentats.

« Pensez-vous être radicalisé ? » demande d’emblée le président. « Y a des endroits du monde, l’Arabie saoudite par exemple, où vous allez trouver la pratique radicale, mais pour moi c’est l’islam normal », expose calmement Mohamed Abrini « pour moi la charia, la loi divine, est au-dessus de la loi des hommes et si j’étais libre, j’habiterais un pays où on l’applique ».

S’il se défend d’être « un cadre de l’État islamique », l’accusé présente des convictions bien ancrées, en claire opposition avec « vous, les Occidentaux », et la démocratie « incompatible », selon lui, « avec l’islam ».

Comment ce Belge peu pratiquant jusqu’à fin 2014 a-t-il basculé ? veut savoir la cour. Le départ et la mort de son frère en Syrie ont été déterminants. « Il a été la cause de mon repentir, de Dieu qui m’a guidé », explique Abrini, qui se refuse à condamner les attentats, même s’il reconnaît que les victimes étaient « des innocents ». « Moi, je suis pas capable de me faire exploser pour tuer des gens. Mais ceux qui l’ont fait, c’est en réponse aux bombardements, à des violences. Je les comprends » avance-t-il sans animosité.

À un avocat qui lui demande ce qu’il voudrait dire aux parties civiles, il répond après une longue hésitation : « Tout ce que je peux leur dire c’est que c’est vraiment triste ce qui leur est arrivé. Ils ont été doublement victimes et de la politique étrangère de la France et de la politique étrangère de l’EI. »

Il ne s’agit pas, affirme Mohamed Abrini, de « justifier » ou « légitimer » les attentats, mais pour lui ce sont des « victimes de guerre ». Or « dans la guerre » répète-t-il, souvent à coup de parallèles historiques hasardeux, « les choses dégueulasses ne viennent pas d’un seul camp. »

